國共青年交流平台 國民黨受邀24至28日赴上海出席

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今宣布，兩岸有關青年組織將在上海共同舉辦「同心同行——兩岸青年交流季」上海站活動。國民黨今天表示，青年事務發展委員會受大陸有關方面邀請，將於8月24至28日出席兩岸青年交流季上海站活動。

4月鄭習會後，大陸發布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，其中包括建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。「同心同行——兩岸青年交流季」上海站活動，將圍繞新興科技、中華文化、兩岸青年交流等主題展開交流。

國民黨表示，兩岸青年交流機制化是今年4月國共兩黨領導人鄭麗文和習近平見面對話後，陸方發布的兩岸交流十項措施之一。十項措施是時隔十年的國共兩黨領導人見面對話的成果，獲得台灣各界有識之士重視，咸認有利兩岸和平。

國民黨青發會表示，兩岸青年加強交流，有助相互了解，相互切磋，共謀兩岸關係和平發展，共享安定繁榮，共創美好青春。

鄭習會後，陸方宣布十項對台措施，包括多項涉台政策措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行試點、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化。以及建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台；全國青聯與國民黨青年事務發展委員會定期舉辦兩岸青年交流活動；全國青聯等大陸有關單位每年邀請台灣20個青年團組來大陸交流參訪等。