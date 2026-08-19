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封鎖小紅書後詐騙件數降80％ 劉世芳：很有可能再屏蔽1年

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳今表示，經過限制小紅書之後，詐騙件數下降80％、詐騙金額下降55％，非常有成效；如今按照程序再寄掛號信，若仍不理會，「很有可能再屏蔽一年。」圖／聯合報系資料照
內政部長劉世芳今表示，經過限制小紅書之後，詐騙件數下降80％、詐騙金額下降55％，非常有成效；如今按照程序再寄掛號信，若仍不理會，「很有可能再屏蔽一年。」圖／聯合報系資料照

內政部去年12月4日依「詐欺犯罪危害防制條例」，對小紅書APP發布網際網路停止解析或限制接取的命令一年。內政部長劉世芳今表示，經過限制小紅書之後，詐騙件數下降80％、詐騙金額下降55％，非常有成效；如今按照程序再寄掛號信，若仍不理會，「很有可能再屏蔽一年。」

劉世芳今上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，劉世芳表示，小紅書的母公司在上海，台灣的詐騙相關條款不及小紅書，內政部三番五次跟小紅書說，要有法律代理人來台告訴我國如何處理小紅書的詐騙問題，「但對方連理都不理」，後來內政部引用行政程序，請海基會連續寄兩次雙掛號信後，「開始做屏蔽效應。」

劉世芳說，到目前為止，小紅書的詐騙件數下降80％、詐騙金額下降55％，非常有成效。如今一年又要到了，內政部還是按照原本程序再寄掛號信到小紅書位於上海的辦公室。

黃暐瀚追問，如果小紅書再不回，會再憑屏蔽一年？劉世芳指出，「只能這個樣子」，很有可能再屏蔽一年，「你不理我們，我們也沒辦法」，但她也強調，如果小紅書願意以書面跟我方做任何解釋的話，那歡迎小紅書到台灣來溝通。

劉世芳 小紅書 詐騙

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