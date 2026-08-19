影／李多慧與蔣萬安合體被出征 盧秀燕喊話：衝著台中來

韓籍啦啦隊員李多慧替「潮台北音樂節」拍攝宣傳影片，與台北市長蔣萬安合體被網友出征，台中市長盧秀燕今天在豐原活動中被問到此事看法，她說如果大家對李多慧這麼有興趣，歡迎衝著李多慧和台中來，因為李多慧本周六要擔任台中石岡熱氣球嘉年華活動代言人。

台中市長盧秀燕今天早上到豐原體育場，主持台中市全市運動大會開幕典禮，記者問她，李多慧與台北市長蔣萬安合體後被網友出征，盧秀燕表示，昨天李多慧因為跟蔣萬安市長合體，所以被出征，她說如果大家對李多慧這麼有興趣，歡迎衝著李多慧跟台中來，因為李多慧這周六要到台中石岡擔任熱氣球嘉年華的代言人，歡迎大家到台中石岡參加，和李多慧一起搭乘熱氣球。

她說3天2夜的嘉年華活動，除了李多慧要跟大家一起搭乘熱氣球、擔任代言人，晚上有精彩的晚會，譬如玖壹壹樂團，蕭煌奇歌王等，很多流行的、大牌的一流歌手，也會登場為大家演唱。還會放煙火和光雕秀。