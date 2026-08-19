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總統：七夕願有情人終成眷屬 月老助順利搶門票
今天是七夕情人節，總統賴清德表示，聽說有人帶偶像小卡拜月老，除求好姻緣，也希望順利搶到演唱會門票，「原來月老不只牽紅線，還要牽『網路線』」他說，政府也將持續推動0到18歲全程支持計畫及友善職場配套，陪伴年輕世代規劃未來。
今天是七夕情人節，賴總統在Threads發文指出，原來月老現在不只牽紅線，還要牽「網路線」。
他說，聽年輕人告訴他，現在有人會帶著偶像小卡拜月老，不只祈求好姻緣，也希望演唱會搶票順利。信仰貼近生活，也會跟著時代一起前進。只要能帶來希望與力量，就是一段美好的連結。
賴總統說，當大家從相遇、相愛走向成家，甚至準備迎接下一代，政府也會持續推動「0到18歲全程支持計畫」及各項友善職場配套，陪伴年輕世代更有信心規劃未來。
他祝福大家七夕快樂，有情人終成眷屬，也祝想看演唱會的人，都能順利搶到票。
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