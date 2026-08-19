影／將油品安全還給國人 石崇良：去留不在我心中

中聯油脂公司油品苯駢芘超標卻未通報，檢方昨起訴4企業、15人，此案暴露現行食安法諸多漏洞，外界要求衛福部食藥署設法補破網，立法院社福及衛環委員會今天繼續審查「食安法」修正案。今天是七夕情人節，石崇良會前受訪時被問及情人節安排，對此，衛福部長石崇良表示，只希望能通過「食安法」，對於檢調起訴一事，他感謝檢調迅速查明真相，對於惡意破壞制度者求處重刑，衛福部將負起責任修補制度，將油品安全還給國人，「去留不在我心中」，一切尊重司法。

石崇良曾說，會為中聯案負起責任，外界關注他要如何負責？石崇良今天表示，衛福部的責任是修補該修補的制度，將油品安全還給國人，去留不在心中，一切均尊重司法及檢調調查，而今天食安法五大修正方向，即包括源頭管理、製程管理、異常通報等，將擴大通報責任，業者內部自主檢驗、外部第三方檢驗，都要求異常通報義務，並導入食安簽證制度，強化外部監督責

任。

對起訴書中披露業者去年自行放寬巴西黃豆驗收標準，且知道出問題並未主動通報，外界質疑這與食藥署日前公布的調查報告結果，對於問題豆更與檢方的調查出現10個月落差。石崇良說，衛福部的責任就是趕快把制度該修補的修補，把這個油品的安全還給國人，這個是應該要做的事情，「去留不在我心中」，在這一次修法從很大方向從源頭的管理製程的管理，異常的通報裡面就包含對於通報責任的擴大，對於檢驗方包含內部的自主檢驗，或者是外部的第三方檢驗，都課予異常通報的義務。