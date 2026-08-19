影／韓國「光州雙年展」台灣館被迫改名 林佳龍：極力交涉

外交部長林佳龍上午出席立法院外交及國防委員會報告「外交與僑務協同培育青年國際視野之執行成效與多語布局」並備質詢，會前受訪針對9月開幕的韓國光州雙年展主辦單位逕自將「台灣館」更名為「NTMOFA」（國立台灣美術館英文縮寫），在台灣藝術家聯名抗議後，引發國際關注，林佳龍表示，外交部和文化部持續協助交涉，我方會極力爭取根據原本協議內容來舉報活動，指「還有一點時間」，希望有妥善解決的結果。

林佳龍受訪時指出，外交部跟文化部都有持續關注跟在協助這件事情的交涉，包括光州市政府，還有主辦單位等；林佳龍表示，此事涉及到文化藝術的自由，當時有協議，如今遭擅改名稱，會極力來交涉，爭取根據協議來舉辦這個活動。

林佳龍表示除關切外，協助包括文化部跟這些藝術家進行交涉，因為「還有一點時間」，希望這件事情能夠有一個妥善的解決，在韓國的歷史上光州是很特別的，過去不管是對於民主、自由、人權的運動很重要的一個象徵的地方，希望能夠不要違背主辦單位當時舉辦光州雙年展的宗旨。