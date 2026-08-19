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搜救犬Wilson遭爆虐死 劉世芳要查了：盼花蓮縣把死因公諸大眾

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
花蓮縣消防局搜救犬Wilson去年死亡，近日卻傳出犬隻遭虐死。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局搜救犬Wilson去年死亡，近日卻傳出犬隻遭虐死。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮搜救犬Wilson曾在花蓮強震搜救任務中立下功勞、被譽為「特搜小鋼砲」，去年5月底死亡，近日卻遭爆料非意外墜樓，雖然花蓮縣消防局出面說明仍未止血。內政部長劉世芳今受訪表示，消防署已要求花蓮縣動保處來查死因，也要有獸醫開具死亡證明，希望花蓮縣動保處及獸醫能把死因公諸大眾。

劉世芳今上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，會後被媒體問到搜救犬Wilson一事，她說，目前內政部消防署已經要求花蓮縣的動保處，要按照動物保護法來查Wilson的死因，因為根據動保法，「如果有這個犬隻死亡，是要用獸醫來開具其死亡證明，而不是說花蓮縣消防局根據個別的案件調查。」

劉世芳強調，因此會希望花蓮縣動保處或是獸醫能很快把Wilson的死因公諸大眾，消除大眾疑慮。

至於有議員認為現行法規用動保法調查，感覺不太合理。劉世芳說，調查過程當中，就會知道哪個地方需要補足，因此先用動保法應該處理的方向來處理，據她了解，花蓮縣議會也要求花蓮縣政府要做專案報告，所以如果讓死因能更明確出來以後，大眾就更能夠了解Wilson的死因。

不過，根據公文指出，消防署函示的是「花蓮縣動植物防疫所」，內文為「一、依花蓮縣消防局對外表示，特種搜救大隊搜救犬Wilson(傑克羅素梗犬)於114年5月29日在該局訓練基地進行自主訓練時，致該犬自高處跌落重傷，經送醫急救後死亡，本案該局已完成内部行政調查及行政處分。惟近期外界及媒體仍有疑慮，質疑本案恐有違反『動物保護法』相關規定之虞。二、為釐清事實真相，爰請貴所依據媒體報導及『動物保護法』相關權責，協助該局對本案進行調查。相關調查結果，亦請惠復本署。」

劉世芳 Wilson 搜救犬

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