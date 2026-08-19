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韓國「光州雙年展」台灣館被迫改名 林佳龍：還有時間交涉

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍。記者邱德祥／攝影
外交部長林佳龍。記者邱德祥／攝影

即將於9月開幕的韓國光州雙年展逕自將「台灣館」更名為「NTMOFA」（國立台灣美術館英文縮寫），在台灣藝術家聯名抗議後，引發國際關注，外交部長林佳龍19日表示，外交部和文化部持續協助交涉，我方會極力爭取根據原本協議內容來舉報活動，指「還有點時間」，希望有妥善解決的結果。

多位受邀「韓國光州雙年展」的台灣藝術家與策展人，日前發表「受審查的台灣館」聯合聲明，說明即將在9月登場的雙年展任意將「台灣館」更名為「NTMOFA」，並在列出參與國的官方海報中抹去「台灣」。

外交部日前指出，本案爭議發生後，我相關駐外館處立即與文化部以及國立台灣美術館密切聯繫，共同透過各種管道敬洽主辦單位，以及韓國光州市政府，並且多次表達我方立場。

林佳龍今受訪時指出，外交部與文化部持續在關注並協助事件的交涉，對象包括光州市政府，還有主辦單位等；林佳龍表示，由於此事涉及到文化藝術的自由，且當時也有協議，如今遭擅改名稱，台灣會極力來交涉爭取。

林佳龍認為說，現在還有點時間，希望這件事情能夠獲得妥善的解決。

林佳龍 韓國 時間

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