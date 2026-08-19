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鍘美藝術節演出劇目和日期今定案 主辦者：藝術饗宴 不帶任何政治色彩

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鍘美藝術節演出劇目和日期今定案，春美歌劇團和孫凱琳歌劇團確定參加公演。圖／取自孫凱琳臉書
鍘美藝術節演出劇目和日期今定案，春美歌劇團和孫凱琳歌劇團確定參加公演。圖／取自孫凱琳臉書

前總統陳水扁的女兒陳幸妤婚變引起關注，台南蘇姓網友為此自掏腰包舉辦「鍘美藝術節」，今天上午在Threads帳號「huei.kai.tech」宣布劇場、劇目、日期定案，總計演出4天，「文藝負心？！這就是一場藝術饗宴，不帶任何政治色彩」。

●「鍘美藝術節」：

9月18日（農曆8月8日）：古都木偶戲團《包公斬駙馬》（含全套文武戲）。

以下為歌仔戲的演出正式聲明：

9月20日（農曆8月10日）孫凱琳歌劇團（孫凱琳開台演出）《包公鍘陳世美》。

9月21日（農曆8月11日）春美歌劇團（郭春美天王演出）《施公審負心》。

9月22日（農曆8月12日）秀琴歌劇團（吳奕萱特邀演出）《林投姐活捉周阿司》。

「古都兩大天團+1新星，請大家支持他們，看戲完全免費」，蘇姓網友表示，演出時間為每天晚上7時至9時30分。從第一檔到最後一檔，每一位都是值得尊敬的藝術家。而這3位領銜主演，應該沒有讓任何人失望。

他說，本次演出僅依實際合作模式進行標示，未標示劇團頭銜者，無須過度解讀。「特邀演出」代表藝術交流與合作，並不屬於任何劇團，「懂的人都懂，簡單來說，就是來帥一波。其他的，就別猜了。大家等著看戲吧！」

至於地點尚待公布。

藝術節 陳水扁 陳幸妤

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