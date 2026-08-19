明華園天字團退演鍘美藝術節 聲明澄清因檔期問題 主辦者：已找好備案

前總統陳水扁的女兒陳幸妤婚變風波愈演愈烈，不少人為她的遭遇感到心疼。Threads蘇姓網友為此發起「2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節」，找傳統戲劇團演出「鍘美案」，昨天一度公布將有明華園天字戲劇團公演「郎心，郎心」，不過，明華園天字團昨天深夜發聲明「無法協調出空檔參與」，主辦的蘇姓網友也發文指「明華園天字團退演，所以大家不要傳有明華園了，也不需追究原因」。

「鍘美藝術節」未演先轟動，蘇姓網友昨天公布4天的戲目，包括「包公斬駙馬」、「負心漢」、「陳世美反奸」、「郎心，郎心」。

其中的「郎心，郎心」戲碼，原本敲定由明華園天字戲劇團演出，劇團昨晚一度也透過臉書粉專發聲明，「身為明華園家族的一員，我們非常珍惜且感謝來自社會各界對天字團的青睞與每一份演出邀約，天字團深信，傳統歌仔戲與經典劇目的價值，在於為觀眾帶來心靈的感動、正向的啟發與社會的溫暖力量，關於各項演出的規劃與劇目呈現，本團皆會本著專業精神進行評估，我們重視的是如何將戲曲本身的藝術價值與正向精神完整呈現，而非將演出作為一時的議題炒作」。

不過，明華園天字團昨天深夜再發聲明，表示不會參加。「劇團日前確實接獲主辦單位之演出邀約，然因劇團年度檔期早已妥善規劃，經評估後實無法協調出空檔參與，傳統戲曲需要大眾共同的重視與傳承，本團對於任何能推廣戲曲之美的形式皆抱持正面與期待之態度，日後，明華園天字戲劇團仍會堅守舞台，持續為各位帶來優質的內台與外台演出，期盼各界繼續給予指教與支持」。

明華園天字團的粉絲留言，「果然還是被勸退了」、「支持劇團，堅守原則的最佳表現」、「有點失落感 ，但支持明華園天團」、「難免覺得失望（輿論壓力），但給予尊重」、「接與不接都會有人炮！一日戲迷多，鍵盤手也多！聽不完，理會不完！堅持自己最終決定就好」。

蘇姓網友也發文證實，指最後一天明華園天字團，可能因為檔期問題，無法接演，他已找好備案，並加碼加大舞台尺寸，請台南當地的劇團接手，確定後會有公告。