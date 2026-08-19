相對論／蘇：我沒當九二共識傳教士 洪：恢復專業交流緩和對立

數據會說話。在政府禁團令下，台灣人民去年到中國大陸五百萬人次，幾乎回到疫情前的人數，交流是兩岸關係穩定的因素。

記者問：談到九二共識，台灣年輕人接受度有限？

蘇起（以下簡稱蘇）：我沒有告訴大家九二共識多好多重要，你一定要相信他，我沒有當這個傳教士。九二共識就是一個符號，就像中華民國一樣，你喜歡它就接受它，不喜歡就不要接受它，然後就承受後果。老百姓、年輕人只要想清楚有九二共識會怎麼樣、沒有會怎麼樣，九二共識自然就活過來了。

九二共識不是「阿里巴巴」，唸那個東西（芝麻開門）門就開了。講極端一點，就算現在賴清德突然講九二共識，我認為大陸也不一定會接受，這基本上是政治互信的問題。當年國民黨跟共產黨從二○○○年到二○○五年連戰副總統去大陸訪問，五年的溝通才建立出政治互信。

洪奇昌（以下簡稱洪）：北京在黨的文件裡，把九二共識定義成就是一個中國，使得九二共識原有求同存異的空間縮小了。就像蘇老師說的，縱使今天民進黨的領導人說九二共識，北京也不必然會相信，而台灣的社會尤其年輕一代說不定連百分之五都不曉得什麼是九二共識。

時任台北論壇基金會董事長蘇起（後排右三）董事會合照，後排左三為常務董事洪奇昌。圖／蘇起提供

我從一個角度來看，台灣人民到中國大陸，去年幾乎回到疫情前的人數（去年近五百萬人次）。在政府所謂的禁團令下，仍有許多人到大陸旅遊，我個人也比較有機會到大陸做田野調查。大陸人民，教育、文化、藝術界各方面都很希望到台灣來。最近我也看到政府回應民意，從七月一日增加從台中到成都、台中到青島等航班，期待能夠透過旅遊重啟兩岸相互理解，讓年輕人交流，然後辦一些好的而不是太有統戰性的夏令營，就可能把對立跟衝突緩和下來。

問：交流會被批評去跪舔膜拜，對政府現在兩岸交流政策有什麼建議？

洪：我認為應當盡可能的恢復專業的交流，譬如學術界或者智庫交流。我最近也在協助過去曾有的專業性學術交流重新恢復，我覺得這是必要的。商務方面也應當開放。另外今年海峽論壇國民黨民選縣市長沒有人過去（按：中央首度明令禁止縣市長參加），我覺得這應當讓人民決定，這一點北京也要理解。所以我主張能夠有序的開放，選擇一些可操作性的議題，展現彼此的善意。如果能夠回復民共之間的對話基礎，或許也是一個新開始。

蘇：我不能講得比他更好。我覺得交流其實是兩岸關係緊繃裡面最low的部分，我真的希望奇昌兄哪一天能夠入閣或者入府，來推動這個政策，那我就對賴清德完全改觀。

二○一四年五月洪奇昌（右二）與蘇起（右三）共同提出「大一中架構」，左起為共同連署人張五岳、焦仁和、陳明通、施明德、程建人。聯合報系資料照

鄭麗文訪陸 兩岸的定心丸

問：鄭麗文訪陸要向大陸傳達什麼樣的意義？

蘇：鄭麗文主席訪問大陸我是很支持。好多年了，我不太參與任何政黨的活動，但是她這次臨時邀我去，我非常樂意，因為她的論述我都很支持。「她講到九二共識，這帽子一戴我也必須要去」（笑）。我覺得這次訪問發揮了很正面的作用，讓大陸也知道在台灣還是有一大批人（持不同想法），不是完全的台獨。因為我最擔心大陸對台灣完全絕望，他就什麼都不在乎了。所以這次鄭麗文去訪問，我稱為一個定心丸，讓台灣老百姓也安心，讓大陸也安心、釋出善意。

對中共領導層，我也談過，現在的中央政治局常委，是最了解台灣的七個人，其中有三個半來過台灣（王滬寧、蔡奇、李強、習近平夫人彭麗媛），假定賴清德連任，等於對台政策完全失敗。所以我特別擔心明、後年這些人承受的壓力最大，台灣愈走愈遠的話，歷史責任就在他們手上。

統戰符號化 不應放棄交流

洪：我覺得交流跟統戰已經被符號化了，被定義了，大家總覺得統戰就是不好的。當然中共對台灣不斷進行統戰，也在結合島內可以配合的政治勢力或社會的團體，但是我們也不必要為了統戰，就放棄該有的有序交流。

再舉一個例子，兩、三個月前，台北觀光旅遊展，因現在兩岸關係，大陸的展區不開放，所以沒有參展團，但是有觀展團，從觀光署、移民署到陸委會也同意，結果他們來了大概一百多位，雖然彼此有共識不見諸媒體，但事實上交流有在進行。政府現在並不是完全把兩岸交流一刀切，只要是符合需要的，政府還是會開放，讓大陸專業人士來台交流。