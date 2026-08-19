相對論／洪：皮拉提斯練核心 最怕跌倒 蘇：拉筋跑步睡眠夠 嚴防失智

一個是藍，一個是綠，他們的交集是因為兩人都自許是知識分子，知識分子可以憂局勢，但不能有政治上的藩籬。

記者問：兩位交情好，這在藍綠陣營裡比較罕見，欣賞對方什麼特點？

蘇起（以下簡稱蘇）：什麼時候認識我也忘記了，他入政壇比我久多了，我很佩服他，因為他在北、中、南都選舉過，可是我覺得他沒有一般政治人物虛假的感覺，很開放很包容，真心想把台灣變好，所以一開始認識就滿投合的。

後來我從程建人先生（前外交部長）那邊接了台北論壇，我想找跨黨派的（成員），洪奇昌委員作為我們的常務董事，我們見面很多次，還去大陸訪問，就愈來愈熟。

洪被逐出新潮流 蘇說抱歉

我對他最抱歉的就是二○一六年蔡總統上任以後，有一天看到報紙說洪奇昌被逐出新潮流系，是因為跟蘇起走得太近，在我的看法裡面，他還是民進黨啊，只是比較開放一點，願意跟我們來往。

洪奇昌（以下簡稱洪）：不會啦，蘇老師一向是我所敬重的學者。他當時擔任國安會秘書長，美台之間開始進行牛肉的談判，我覺得政府的高階官員能夠出來跟社會對話，能夠說明（較好），他親自來做一些說明，但也因為這樣子，使得他很短的時間要離開國安會秘書長的職務，所以我就在「二一○○全民開講」說像這樣的秘書長不宜僅僅為了這麼一件小事而請辭。

我覺得跟蘇老師在一起一個好處就是可以不斷的學習，我在台北論壇就學到了很多。我要特別強調台灣是需要包容的社會，而不應當說你就是藍我就是綠。尤其是知識分子更應當要打破政治上的藩籬，以真誠的態度討論、思考台灣未來。

親情友情 對身心健康重要

問：洪理事長是醫師，蘇老師也成功抗癌，兩位有什麼保養祕訣可分享？

洪：談到健康，我們基本上說身心靈。我認為心理的健康非常重要。現在有很多是身心症，所以除了鍛煉、飲食、三高的控制外，就是心靈跟社會功能健康，我覺得很重要的就是親情和友情。

蘇：親情、友情之前還有愛情。（洪回：愛情就是親情的一部分嘛）

洪：我現在就是做皮拉提斯，因為我沒有做重訓，我知道蘇老師有做比較強烈的訓練，所以他的體力一定比我好。我只是做核心肌群，核心肌群夠的時候，走路各方面就會比較好。我們最怕跌倒，跌倒一有骨折，後續就會比較難控制，所以股四頭肌必須很健康。

洪奇昌（左）二○二三年與夫人遊覽匈牙利布達佩斯。圖／洪奇昌提供

多見好友 飲食全聽老婆的

蘇：飲食方面，我就聽老婆的，不用花腦筋。然後運動講得好聽一點是瑜伽，講普通一點就是拉筋了，重訓做了半年，可是有一天突然發生用力過度疝氣，開小刀，就停掉，只做拉筋跑步。然後心情要好，睡眠要夠，好朋友能碰面盡量碰面，讀書研究免得自己失智。維持一個平衡的人生，對局勢很憂心，但是我不入心，我很高興現在不在政府裡面，不需要處理這些事。