相對論／2027台海危機？蘇起：兩岸情勢3緊繃 洪奇昌：台灣社會2迷思

聯合報相對論重磅出發，距相對論二○○四年一月六日「誕生」已廿二載，它不只是故事，也是時代記憶，相對論細火慢燉，不必八卦字字動人。

民進黨執政，兩岸關係緊張，遠在千里之外的歐美國家與媒體都「感受到」，去年中國大陸有五千多架次軍機艦繞台，國人似乎沒有「特別」感覺；同時，台灣人民到大陸五百萬人次，回到疫情前的水位，兩岸關係是對撞還是和平，全球高度關注。

台灣是全世界危險的地方？國外主流媒體對台海安全多抱持較悲觀的觀察，二○二七年會是兩岸的「時間表」嗎？

台灣全世界最危險？

蘇：陸明年就會把和統放開

洪：習不至於冒這麼大風險

記者問：英國「經濟學人」說台灣是全世界最危險的地方，兩岸僵局，民共對立，是不是已經沒有回頭路？

蘇起（以下簡稱蘇）：我分析大陸對台灣有三條路，兩條和平，一條不和平。和平的就是兩岸對話、美中對話解決台灣問題，不和平的就是「我自己來了」。兩岸對話，蔡英文時就沒有了，二○一九年還把兩岸法規修到假如要談判（門檻）比修憲還要難。所以二○一九我就知道，蔡總統對兩岸對話一點興趣都沒有，賴總統更是這樣子。現在就是美國的問題，我認為今年不危險，因為美中還在對話，假定（今年）這四次川習會都沒有搞成，或者搞成了以後美國內部翻來覆去，那二○二七年我覺得大陸就會把和統「放開了」。眼看中共二十一大就要到了，台灣、日本選舉要來了，大陸就會陷入被動，所以二○二七年估計「解決台灣問題」會提到大陸的時程表上。

洪奇昌（以下簡稱洪）：對於二○二七年的危險，我想從另外一個角度來看，事實上中國領導人習總書記提到兩岸的統一在於兩岸人民心靈的契合，現在也大量用福建來做兩岸融合示範區，逐步推動社會融合。我覺得習總書記目前在中國共產黨內部統治的穩定性、權威性，已經很平順要進入到二十一大的接班程序，我認為他目前不太那麼的必要再以統一台灣，來作為他在黨內的豐功偉業，或是延續他二十一大的必要的條件，他應不至於去冒這麼大的風險。

不管是從二○二二年的俄烏戰爭，或者是今年二月的美伊戰爭來看，要發動一個大規模的戰爭需要有相當大的準備，而且如果中國發動戰爭，對其內部的經濟社會都會產生很大的影響，所以我是相對比較保守，風險是存在的，但我們必須要審慎面對。

台獨黨綱要不要廢？

洪：沒推動所謂的法理台獨

蘇：再召開大陸政策研討會

問：五月川習會後川普幾乎明確反對台獨，民進黨需不需要凍結或廢除台獨黨綱？

洪：我覺得這是政治生態的問題。台灣政治生態就像聯合報所做民調，百分之六十三的人期待永久維繫現狀。谷立言也說台灣七成的人希望維持現狀，政大選研中心（調查）也有四成希望維繫現狀，所以這是台灣社會最大共識。任何政黨，尤其是執政黨，不可能超越民意或者做對社會大眾高風險的事情。一九九一年當時政治環境，使得民進黨列入了台獨黨綱。但民進黨在一九九九年也因形勢的改變，面對可能的執政，通過了台灣前途決議文。雖然也提到台灣是一個主權獨立的國家，但是對兩岸關係，認為是「兩個在地緣上相近，經濟上互利，文化上共源的國家，不可能永遠互相仇視」，這對民進黨來講是不容易的。而且民進黨並沒有否定中華民族的概念，仍然是「從歷史、文化、血緣上的長遠關係」出發，從區域穩定，經濟利益著眼，創造共生共榮、互信互利的美好前景。

在（台灣前途決議文）這個ending的裡面，表達的一些可能性。所以我覺得已經相當一段時間，我們並沒有推動所謂的法理台獨，而且民進黨的中國事務部主任吳峻誌在前不久也對外表達「台獨黨綱是歷史文件」。

蘇：民進黨的家務事不關我的事，但是我覺得現在假如賴總統或者民進黨想要解套的話，可以再舉行一個黨內的大陸政策研討會或者中國政策研討會（一九九八年、二○一四年已舉行兩次），這個訊號就非常的強，我覺得是可以要解套了。

我為什麼比較悲觀呢？現在整個趨勢有三個緊繃，第一就是兩岸關係愈來愈緊繃，我陪鄭麗文主席從北京走的時候，我後來去旅遊，上海的人跟我說大陸公布了十項利多，賴清德回一項，大陸都會非常appreciate，結果完全沒有回應。第二個緊繃是台灣內部不但藍綠之間沒有妥協，國民黨裡面也在分裂鬥爭，民進黨實際上也是吵來吵去。我們內部最遺憾就是政治仇恨值愈來愈高，所有人講話愈來愈難聽，道德素養愈來愈差。第三，美國現在內鬥非常嚴重，川普去了大陸一趟，他改變了，魯比歐改變了，他的國防部長改變了，但是這個影響力我認為還沒有下到下面去。二○一八年來這八年的反中鷹派有危機感，他們遍布在官僚體系、國會、智庫裡。所以川普有他的政策，但下面那些人各行其是，就一片亂象。而期中選舉馬上就要來了，川普選得好或不好，馬上就有影響。美國這一內鬥亂掉以後明年大陸就會想，「你們亂成這樣子，我跟你也搞不成，你答應了全做不到」，所以我就非常擔心明年跟後年。

有感的兩岸關係 國安會前秘書長蘇起（左）與海基會前董事長洪奇昌對談。記者林澔一／攝影

維持現狀變成符號？

蘇：當年蔡英文弄的迷幻藥

洪：和平的維繫是要靠實力

問：維持現狀好像變成一個符號，是否可能有藍綠可接受，北京也不會反對的新論述？

蘇：我沒有這個能力再弄一個東西出來，現在要破這個僵局要藍綠對話，強烈希望三個政黨主席能碰面商量這個事情，假如民進黨內部沒辦法開這個會，那起碼藍綠之間要有對話，因為我們現在把自己的安全都交在美國手裡，這很丟人。我們不是自稱為民主國家嗎？應該透過正當的民主程序來自保，大家來想辦法。

保護自己不是只有軍事，我們買那些軍購，無人機最快要兩年。危險的時間就是這兩年了，你現在全丟出去，東西都沒有拿到，Game over了。所以我們要用政治手段來自救，希望政治領袖不要老想著鬥爭、選舉，也替老百姓想一想。

維持現狀是另一個符號，這個符號我很不喜歡，因為當年是蔡英文弄的一個迷幻藥，當選後弄兩年就不用了，後來變成互不隸屬，賴清德更往前走一步，變成境外敵對勢力，完全不是維持現狀，所以維持現狀已被民進黨搞臭了。

洪：我非常同意蘇老師所說，我們在一個民主憲政體制的國家，在國防、外交、兩岸這三大議題上應當政黨之間要有共識。但不幸的是，台灣剛好這部分對立最大。我同意應當透過和解對話來形成國內的認同。這就要看各政黨政治領袖的智慧，以及台灣社會的期待是不是能夠給政黨一定的壓力，而不是每天在對抗。

第二，現況的維繫雖然是我們的主觀期待，但是現況的維繫是不容易的，和平的維繫是要靠實力的，也需要靠整個國際形勢共同建構。台灣有幾個迷思或是誤判，第一是絕大多數的台灣人民認為美國會來防衛台灣，我們應當審慎思考美國有沒有這個決心、能力；另外日本高市政府去年十一月提到的台灣有事、日本有事，台日是不是又是某種程度的安全同盟，美日可以支持台灣，或許這是一個迷思。

兩岸之間的誤判的可能性是大的，中國大陸去年有五千多架次的軍機艦繞台，三分之二飛越中線，但是台灣人民幾乎感覺不到有戰爭風險，這是不是一種誤判？現在海峽中線沒有了、金門的（禁限制）海域沒有了，加上日本跟菲律賓海域畫界，使得中國常態性的派遣戰艦在我們的東海岸，現況就是這樣在被改變。主觀期待當然是永遠維繫現況，但是永遠維繫現狀需要很多努力、不是那麼容易。