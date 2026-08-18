【重磅快評】李遠若看了「阿嬤情書」，就明白人民在氣什麼

由大陸導演藍鴻春執導的低成本電影「給阿嬤的情書」，上映短短100多天就創下近百億新台幣票房，席捲中國大陸及東南亞票房，近來這部電影在桃園電影節上映，同樣引發熱潮，連陸委會副主委梁文傑都前往朝聖。其實最該看這部電影的人是文化部長李遠，他看了之後或許可以明白為何他對於文化部預算遭大幅凍刪的悲鳴，卻難以引起社會多數人共鳴。

「給阿嬤的情書」講述的二戰時期潮汕人下南洋謀生，並透過往返不斷的「僑批」（可同時寄送外匯與家書的民間郵政渠道）串起家族記憶的故事，片中主要使用潮汕話對白。這部成本僅1400萬人民幣、不到新台幣7千萬，且幾乎都是由素人出演，也沒有好萊塢華麗特效及強勢宣傳「三無」方言電影，今年4月在大陸一上映後就引發熱潮，票房迅速破了20億人民幣，也在東南亞引發熱烈回響，還帶動潮汕地區的觀光熱潮。

這部電影這幾個月在台灣也引發討論，很多人以為是國片，因為「阿嬤」也是台灣民眾再熟悉不過的稱謂，卻發現台灣戲院居然看不到，大失所望。原來受限於文化部規定的陸片一年僅10部配額，除非是透過影展或是獲得金馬及國際級大獎，否則如去年熱映的動畫奇幻片「哪吒2魔童鬧海」，以及今年周星馳睽違多年推出的新作「功夫女足」，多數票房或是口碑絕佳的大陸或是陸港合資電影，台灣觀眾通常是無緣觀賞。

而這次桃園市舉辦桃園市電影節，電影人邱瓈寬買下了「給阿嬤的情書」版權，在台灣上映了兩場，票房一開賣5分鐘就告罄，一票難求，觀眾紛紛敲碗希望能夠有機會在更多戲院上映。許多人看了深受感動，形容「才剛上演就淚流不止」，因為裡面講述的故事，也是許多台灣人共同的經歷，包含父祖輩「唐山過台灣」，也有不少台灣人在二戰時期到南洋討生活或是擔任軍夫等，以及電影中傳遞華人社會重視親情的文化底蘊，輕易就引發台灣觀眾「共情」。

然而，這部低成本製作的小品電影為何能引發如此強大的回響與票房，不僅在大陸受歡迎，還能走出海外市場？關鍵在於這部沒有拿政府任何補助的電影，包含導演在內的製作團隊專注於如何將故事說好，拍出能夠跨越地域、感動人心的作品，而不在於為政治服務或是迎合特定的意識形態。

反觀台灣，這幾年文化部相關影視補助，不是給了「綠友友」否則就是低俗到讓人難以啟齒的作品，九把刀的「功夫」拿了1.5億的政府補助，票房卻僅4千多萬，成了「給阿嬤的情書」最鮮明的對比。國民黨立委王鴻薇日前也披露，獲文化部補助的饒舌歌手「大支」曾發表攻擊在野黨等爭議歌曲，另外由三立董事長張榮華的公司製作、與大支淵源頗深的「大嘻哈時代」節目，3季共獲補助高達8692萬元，只能說合法的飯真香。

就是因為文化部長期透過傾斜補助，被認為變成了民進黨的宣傳部，日前通過的115年度中央政府總預算案，文化部相關預算總計被刪10億元、凍結3.86億元，其中包含媒體宣傳費4738萬元遭全數刪除，公共電視相關預算遭刪減2185萬元，Taiwan Plus經費則遭刪減2億元，但即便如此，文化部整體預算仍有280億。

李遠對此以「欲滅其國，先滅其史；欲滅其族，先滅其文化；欲封其口，先刪媒宣費」形容，但李遠如此悲壯，卻沒有引發太多共鳴，甚至還有不少人覺得「刪得好」、「刪太少」。身為文化部長及電影人出身，李遠如果可以調整陸片配額，讓「給阿嬤的情書」有機會登上台灣的院線片，自己也進戲院看看，就會知道人民的憤怒在哪裡。