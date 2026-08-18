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藍委質疑原博館選址與進度 原民會：58億經費已到位、願景館已動工

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
原住民族委員會前主任委員林江義（左）、國民黨立委林倩綺、國民黨立委鄭天財今天舉行記者會，指出原博館九年原地踏步，從定址新北到翻案高雄，政府欠原住民族一個交代。記者陳柄亦／攝影
原住民族委員會前主任委員林江義（左）、國民黨立委林倩綺、國民黨立委鄭天財今天舉行記者會，指出原博館九年原地踏步，從定址新北到翻案高雄，政府欠原住民族一個交代。記者陳柄亦／攝影

立法院國民黨團今日召開記者會，關切國立原住民博物館建館歷程、選址變更及目前進度。原民會表示，國立原住民族博物館是原住民族社會長期期待的國家級文化建設，籌設歷程涉及複雜及重要程序，歷時較長，從政策確認、全國選址、可行性評估，到環境影響評估、都市計畫變更等前置作業均已陸續完成，目前已進入具體推動建館階段。

原民會指出，國立原住民族博物館籌設過程歷經不同階段的政策討論與行政程序，原民會依據立法院105年5月及6月委員提案之決議，同年7月公告重新辦理選址評估，經公開徵集各地方政府提案，並由各領域專家組成評估小組，依基地條件、區位、交通、開發時程及地方配合等面向進行綜合評估，106年擇定高雄澄清湖為設館基地。

原民會表示，基地確定後，隨即推進各項建館前置作業，並於108年經行政院核定可行性評估報告，環境影響評估及都市計畫變更案亦分別於110年、111年完成，建館所需重要前置程序已大致完備。

原民會表示，行政院已於113年核定第一期新建工程經費58.58億元，國立原住民族博物館籌備處亦於114年正式成立，現階段已具備確定基地、專責組織及核定經費等重要條件，相關建館規劃及前置作業正依計畫推進。

原民會強調，國立原住民族博物館不只是興建一棟建築物，更是國家保存、研究及呈現原住民族文化的重要公共文化建設。原民會理解族人長期以來對建館的期待，後續將依既定計畫持續推進建館工作，以具體成果回應族人及社會各界的期待。

願景 原民會 原住民 博物館

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