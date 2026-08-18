烏干達要台人持中國護照蓋入境章 IPAC籲抵制外部脅迫

烏干達以「一中原則」為由，要求台灣民眾必須持中國護照蓋入境章，才歸還其台灣護照。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）發布聲明指出，此舉明顯構成強迫性歧視行為，顯示某國似乎因屈服於壓力，執行中華人民共和國的政治要求，呼籲烏干達及民主國家抵制外部脅迫。

外交部接獲通報，繼先前2名台籍人士在烏干達首都康培拉（Kampala）恩特貝（Entebbe）機場遭移民官員扣留護照，其中1人遭遣返後，當地時間12日3名持台灣護照的台商及家屬入境烏國首都機場時，再遭烏國機場移民官員扣留護照，之後雖允許入境，但要求民眾持中國護照蓋入境章戳，始可返還台灣護照，並表示此舉是執行烏國的「一中政策」。

IPAC對此發布聲明指出，IPAC對烏干達移民當局近期強迫台灣旅客出示中華人民共和國護照作為入境條件的行為，深感憂慮。

聲明表示，此舉明顯構成強迫性歧視行為，顯示某個主權第三國似乎因屈服於壓力，執行中華人民共和國的政治要求。該國任意拒絕有效的台灣護照，並強迫旅客出示由非其管轄當局所核發的證件，此舉違反國際民用航空標準（包括國際民航組織指引）的非歧視基本原則。

聲明強調，在邊境管制中針對普通公民以服務他國利益，不僅損害國家主權，更削弱移民當局的公信力。IPAC呼籲烏干達及所有民主國家抵制外部脅迫，維護自身邊境的獨立性，並確保台灣旅客能獲得有尊嚴、公平且受尊重的對待。

對此，外交部歐洲司長黃鈞耀今天於例行記者會表示，外交部歡迎及感謝IPAC等各方理念相近夥伴以具體行動為台灣發聲，並嚴正關切台灣民眾近期於烏國機場入境受阻情形，呼籲烏干達政府應正視中華民國台灣主權獨立，與中華人民共和國互不隸屬的國際現實，切勿因政治因素採取不適當的入境限制，影響雙邊正常交流與利益。