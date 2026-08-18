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CBIT呼籲行政院完成副署有廣法黨政軍相關條款 改善產業困境

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

立法院三讀通過有線廣播電視法、廣播電視法相關的黨政軍條款修正案，放寬黨政軍持股上限為1%，改變20多年來一股都不得有的狀況，但行政院拒絕副署。台灣有線寬頻產業協會（CBIT）18日發出陳情聲明，希望行政院「順應民意、苦民所苦」，副署有線廣播電視法相關的黨政軍條款修正案，有限度准許政府、其捐助立之財團法人及其受託人間接投資在1%以內、合理化歸責對象，符合「黨政軍投資媒體業者的限制及監理相關規範一致」。

CBIT表示，立法院三讀通過政府有限度間接投資媒體事業、合理化受處罰對象，審查過程三黨均有高度共識且亦無進行任何表決，足見此修法係朝野之共識，具民意基礎，同時也稍解20多年來，有線電視系統、衛星頻道等廣電產業履履因上層或上上層…股東於股市等公開市場「被」政府四大基金等資本正當投資，卻觸犯「黨政軍條款」而受罰，以及行政單位因處罰業者被提起法律訴訟屢次敗訴，即使法院均判處主管機關敗訴，主管機關為依法行政又再重行同樣的處分，又再被提起訴訟又再敗訴的無限痛苦輪迴，更遭到立法院刪減訴訟預算，凸顯此一不合時宜的法律，徒然浪費行政資源、政府公帑，並且阻礙廣電產業積極數位轉型與投資，已到了非修訂不可的燃眉之急。

CBIT指出，行政院先前以多個法規內的黨政軍條款未能齊一管理為理由不予副署。但現在相關法規已經通過，剩下的僅是立法程序的技術性問題，希望行政院完成有線廣播電視法有關黨政軍條款三讀條文之副署，改變困擾廣電產業及政府主管機關多年的不合時宜法令困境。

副署 行政院 立法院

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