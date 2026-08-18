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世界合唱大賽場外民眾拿國旗挺台遭阻 駐處表達嚴正立場
高雄尼布恩合唱團瑞典參賽，有瑞典民眾在場外持中華民國國旗遭大會阻止。外交部今天表示，已責成相關駐處瞭解及向主辦單位表達台灣嚴正立場，相關活動並非奧運比賽，不應適用所謂「奧會模式」。
高雄尼布恩合唱團15日在瑞典赫爾辛堡參加第14屆世界合唱大賽（World Choir Games）最後一場賽事，熱情瑞典民眾帶著中華民國國旗到場外為正在暖身的合唱團加油時，遭到大會阻止，中央社也受到警告若在採訪中出現國旗將會喪失採訪證。
外交部今天上午舉行例行記者會，外交部歐洲司長黃鈞耀回覆媒體提問表示，外交部高度關切，並已責成相關駐處瞭解及向主辦單位表達台灣嚴正立場，呼籲主辦單位維護賽事活動的包容性，尊重民眾自由表達及媒體採訪的權利。相關活動並非奧運比賽，不應適用所謂「奧會模式」。
黃鈞耀強調，外交部感謝在地僑民及瑞典友人的熱情支持，並將持續透過管道向相關單位交涉，不應將「奧會模式」強加於台灣的參賽團體，以捍衛台灣政府及民間團體平等參與國際活動的權利。
黃鈞耀說，同時，外交部也將堅定支持並協助台灣藝術文化團體拓展國際交流、提升台灣國際能見度，與世界分享台灣多元豐富的文化與蓬勃的社會活力，讓世界透過藝術與文化交流看見台灣。
黃鈞耀提到，台灣優秀合唱團體遠赴瑞典參加世界合唱大賽，充分展現台灣豐富多元的文化底蘊與族群藝術特色，更是透過音樂促進跨文化交流與國際友誼的最佳典範。外交部肯定並再次祝賀尼布恩合唱團等參賽隊伍，以自信與優異表現贏得佳績，成功向國際社會展現台灣的文化軟實力，為「音樂外交」寫下亮眼成果。
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