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賴總統：淨零轉型是永續運動 政府秉持三個堅定態度持續推動

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統今天出席「2026台灣永續碳權ESG論壇」。圖／總統府提供
賴清德總統今天出席「2026台灣永續碳權ESG論壇」。圖／總統府提供

賴清德總統今天出席「2026台灣永續碳權ESG論壇」時表示，淨零轉型是一場跨時代的永續運動，政府將秉持三個堅定態度，包括持續推動數位與綠色「雙軸轉型」，強化能源韌性；將碳費制度作為減碳的誘因，協助產業發展；持續挹注資金鼓勵企業創新轉型，期盼在全球供應鏈加速淨零之際，協助台灣產業升級、創新發展，持續提升台灣的國際競爭力。

賴總統致詞表示，氣候變遷問題日益嚴重，台灣平均氣溫逐年升高，熱島效應也愈加明顯。因此他在總統府成立「氣候變遷對策委員會」，特別提出一項重要的國家政策，希望在全台各縣市種植都市林，改善熱島效應。

賴總統說，未來政府也將另立一部新的法律，讓中央與地方合作、公部門與民間團體攜手完成目標。在中央、專家及民間團體共同努力下，各縣市也將建立植樹地圖，逐年、逐步達成目標。

賴總統提到，現在的台灣正站在能源、AI 與節能減碳的重要轉折點。為了響應「巴黎協定」及落實2050淨零轉型，政府已經完成台灣總體減碳行動計畫，提出了2035年相較於2005年減量38%加減2的目標；同時隨著碳費制度正式上路，台灣也已經正式進入「排碳有價」的新時代。

賴總統說，面對大家對碳費和能源議題的關切，政府有三個堅定態度：第一，持續推動數位與綠色「雙軸轉型」，強化能源韌性。第二，將碳費制度作為減碳的誘因，協助產業發展。在「氣候變遷因應法」上路滿3年後，今年5月台灣碳費制度已經進行首期申報與繳納。政府推動碳費不是為了增加企業負擔，而是要引導企業自主減碳，協助企業提升競爭力。

第三，賴總統說，持續挹注資金，鼓勵企業創新轉型。為了減輕企業在減碳與創新技術上的負擔，政府特別成立另一個百億元的綠色成長基金，引導民間資金共同挹注，聚焦投資儲能、節能、低碳科技等重點領域，希望進一步帶動產業創新，也創造更多綠色就業機會。

淨零 永續 運動

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