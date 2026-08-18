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詐騙犯暴增塞爆監所 民眾黨團：戒護比1：11.79 管理員月加班破60小時

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
近年台灣詐騙犯暴增，導致全台監所嚴重超收，民眾黨立委陳清龍（左）、陳昭姿（右）今天舉行記者會，呼籲政府正視監所基層管理員過勞崩潰的困境。記者潘俊宏／攝影
近年台灣詐騙犯暴增，導致全台監所嚴重超收，民眾黨立委陳清龍（左）、陳昭姿（右）今天舉行記者會，呼籲政府正視監所基層管理員過勞崩潰的困境。記者潘俊宏／攝影

我國近年詐騙猖獗案量暴增，導致全台監獄與看守所人滿為患，基層管理員面臨「過勞」與「熱昏」的雙重危機。民眾黨立法院黨團今天表示，法務部與人事行政總處漠視基層血汗困境，要求政府立即破除總員額法限制、補足戒護人力，並且全面改善防熱裝備與基層待遇。

民眾黨立法院黨團上午舉行「詐騙暴增監所超收！管理員過勞熱昏！法務部、人總何時正視基層困境？」記者會， 民眾黨立委陳昭姿指出，根據法務部矯正署統計，全台監所超收狀況慘不忍睹，桃園女子監獄甚至因為人滿為患，長官竟然還研議讓收容人「睡走廊」。

陳昭姿再指，自2022年至2026年6月，收容人數從5萬3625人暴增至6萬4242人，然而卻被「中央政府機關總員額法」的6900人框架卡死，基層戒護人力不僅未依比例增加，反而從5610人減少至5447人，導致全國戒護比惡化至1比11.79，數字遠遠落後於美國、日本與南韓等國。

陳昭姿還說，由於我國監所人力極度匱乏，基層管理員每月被迫加班60到80小時成為常態，而從台北監獄、苗栗看守所到雲林監獄等地皆然。

民眾黨高雄市議員參選人林于凱指出，極端氣候讓監所高溫問題成為隱形殺手，尤其台北看守所內部極度不通風，就連飲水機的冰水出來都是熱水，基層上班全身濕透，引發毛囊炎與濕疹，矯正署早在2024年的委託研究建議採購機能型與透氣服裝，至今卻依然毫無作為。

民眾黨團總召陳清龍表示，目前直接戒護人員津貼僅有4000至4500元，犯罪矯正協會早已強烈主張「比照警消標準提升至9700元」，矯正署長林憲銘原本承諾7月底前會將津貼提升案送出給法務部，直到8月卻說還在修正文字，請問文字修正到底還要修多久？

陳清龍也說，約僱人員承擔與正職人員相同的危險，然而戒護津貼竟然是0元，政府調整公務人員專業加給時，約僱人員也未能獲得調升，薪資差距被進一步拉大，更遑論連專業加給、考績獎金及生日禮金等基礎福利都沒有，毫無職場尊嚴與激勵機制可言。

陳昭姿說，民眾黨團提出五大訴求，包括破除員額魔咒、提高戒護人力、改善高溫環境、落實戒護津貼及保障約僱權益，希望人事總處修正基層司法人員總員額，法務部盡速補充防熱設施與裝備，並且全面提升約僱戒護人力待遇條件，給予應有的薪資待遇。

詐騙 民眾黨團 加班

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