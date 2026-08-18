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世盟理事長曾永權主持研討會探討運用NGO降低爭端促進和平

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
世界自由民主聯盟理事長曾永權（中）邀請黃奎博、葛傳宇、魏玫娟等學界人士，就非政府組織如何推動世界和平進行討論。圖/世盟
世界自由民主聯盟理事長曾永權（中）邀請黃奎博、葛傳宇、魏玫娟等學界人士，就非政府組織如何推動世界和平進行討論。圖/世盟

世界自由民主聯盟理事長曾永權上午主持研討會，邀請學者就非政府組織（NGO）如何降低爭端，促進世界和平貢獻心力進行討論。政大外交系教授長黃奎博指出，NGOs不只提供人道援助，也可從預防衝突，促進對話，消除貧困與不平等，教育和平理念等方面，進一步促成世界和平。

世盟將在9月舉行2026年年會，主題為非政府組織是促進世界和平的驅動力，曾永權在舉行年會前先邀集國內學者舉辦研討會，曾永權指出，二戰後，世界上仍出現不少局部戰爭，近期俄烏戰爭、加薩戰爭、美伊戰爭等，目前皆尚未看到停戰的訊號，當老弱婦孺在戰火中流離失所的畫面傳送到全世界，大家驚覺世界和平是當前人類迫切需要解決的課題。

黃奎博表示，NGOs不只是提供人道援助，也可以從預防衝突、促進對話、消除貧困與不平等、教育和平理念等方面，進一步促成世界和平。他舉出六大具體作法，包括促進不同群體之間對話。在政府不易直接溝通情況下，NGO可以組織民間交流、青年論壇、跨文化活動與和平對話。讓衝突雙方有機會理解彼此的需求與恐懼，降低仇恨與誤解。

他說，NGO可透過教育、醫療、就業培訓、婦女與弱勢族群賦權等方式，改善社會不平等。以及提供人道援助，在戰爭、難民危機或自然災害發生時，以提供食物、醫療、住所與心理支持。NGO推動和平教育，從學校、社區與網路開始教育人們認識人權、包容、同理心與非暴力解決衝突的方法。

黃奎博表示，NGO可以監督人權與政府行為，調查公開侵犯人權、歧視或暴力事件，促使政府與其他權力機構承擔責任。透明度提高，也能降低濫權與暴力升級的可能。同時推動跨國合作網絡。世界和平不可能只靠單一國家完成，NGO 可以串聯不同國家的公民、學者、企業與政府，建立長期合作。例如氣候變遷、難民、糧食安全等跨國問題，都需要國際社會共同處理，讓和平不只停留在沒有戰爭。

國際透明組織總會理事葛傳宇說，和平的實現涉及經濟公平、社會包容、人權保障、環境永續與科技治理等多元面向，唯有在透明、問責與法治基礎上，結合教育、文化交流與永續發展，方能建立穩固且持久的和平。

政大國家發展研究所副教授魏玫娟表示，在台海衝突風險被認為日益提高的當下，NGO在倡議和平、提供交流合作平台及促進溝通降低風險上，可以扮演更積極的角色。NGO在推動世界和平上，可以避開主權相關爭議跟挑戰，二來可以透過彼此合作連結的網絡，協調跨國資源，發揮更大的作用，對於國際空間極度受限的台灣來說，更為重要。

和平 曾永權 理事長

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