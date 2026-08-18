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影／原住民族博物館選址又變 前主委林江義曝更改原因
國立原住民族博物館原規畫落腳新北三鶯地區，政黨輪替後重新選址，2017年改由高雄澄清湖出線。原民會前主委林江義今天表示，當時行政院前院長張善政根本沒有反對將原博館落腳在新北，而是政黨輪替後民進黨政府再次找時機重新選址給民進黨執政的高雄市。
林江義今天在國民黨立委林倩綺、鄭天財陪同下舉行記者會表示，他當時張善政院長任內任原民會主委，原博館最初選址就是新北三鶯地區，張善政也從來沒有反對過，行政院在2016年2月17日核定「國立原住民族博物館興建先期推動計畫」，而新北市府當時也規畫與新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館等文化設施串聯，形成三鶯地區博物館聚落，但是政黨輪替後，民進黨立委提案原博館因該以新的民意所產生的行政團隊，依他們的政策目標做決定，這麼龐大的原博館興建民進黨這麼會給國民黨執政的新北市執行嗎？所以才會再重新選址改在高雄市，這讓很多原住民十分失望，原住民族已經等待太久，國家級文化工程不能只剩願景，更不能讓「動工」成為漂亮的政治宣傳，後續卻持續原地踏步。從工程品質、整體期程、預算執行，到文化典藏、研究展示、文物修護、人才培育與未來營運，都必須同步做好準備。
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