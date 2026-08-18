影／原住民族博物館選址又變 前主委林江義曝更改原因

人才是企業永續發展的關鍵，而對求職者而言，選擇一份工作，不只是在選擇眼前的薪資與職務，更關係到未來能累積多少專業、擁有多少發展機會。永慶房屋今年再度榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎（Best Companies to Work for in Asia）」，締造連續9年獲獎紀錄，更首度榮獲「科技賦能特別獎（HR Asia Tech Empowerment Awards）」從人才培育到科技應用，持續獲得國際肯定的背後，也反映永慶房屋長期投入人才發展的成果。 永慶房屋人資部協理塗振宏表示：「永慶希望提供的不只是一份工作，而是一個陪伴每位夥伴成長的職涯平台。我們相信，一份好的第一份工作，可以改變一個人的未來。」在國際獎項肯定背後，永慶房屋從新人培育、團隊合作、升遷發展到AI科技，持續建構支持人才成長的工作環境，打造從新鮮人一路走向店長、高階主管的清楚職涯路徑。 從新鮮人到高階主管 打造看得見的職涯路徑 在永慶房屋，不少業務夥伴30歲前就挑戰年收百萬；許多店長更是從社會新鮮人時期加入，在完整培育制度、主管帶領與團隊支持下，逐步從第一線經紀人員成長為帶領團隊的店主管；企業內也有多位高階

2026-08-18 09:31