快訊

台中警員再爆「紅白單」圖利涉貪 中檢搜索帶回11人、聲押1警

趙建銘「大學生女友」學校曝光 陳幸妤：帶爸爸去趙診所沒人理我們

新北市警察局交通警察 邀8男在母校激戰、拍性愛片下場慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

喊「司法分流」 公革力：詐騙犯塞爆 獄所如不知飲控糖尿病患

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台灣公務革新力量聯盟指出，詐欺案件暴增、刑期拉長、假釋趨嚴，但監所的人力與空間跟上了嗎？圖／取自台灣公務革新力量聯盟臉書
台灣公務革新力量聯盟指出，詐欺案件暴增、刑期拉長、假釋趨嚴，但監所的人力與空間跟上了嗎？圖／取自台灣公務革新力量聯盟臉書

隨著詐欺案件暴增，監所超收情況嚴峻。台灣公務革新力量聯盟指出，刑期拉長、假釋趨嚴，但監所的人力與空間跟上了嗎？前端司法不斷增加需要收容的人口，後端矯正體系卻沒有相應的「代謝能力」，最後承受代價的，不只是受刑人，也包括第一線的矯正人員。

公革力指出，去年全國警政統計通報，詐欺嫌疑犯達11萬人（占25%），超越毒品嫌疑犯4萬7千人（占11%），顯示司法體系源頭的案量，詐騙已經是毒品的2倍之多。重刑化修正「打詐專法」、「嚴懲酒駕」、「重罰N號房」等社會氛圍，更使詐欺犯的刑期拉長、假釋門檻難度大幅提高，並限縮外役監資格。

公革力指出，另類的「開源節流」，使獄所矯正機關收容人口結構，從過去毒品犯過半，轉變為詐欺犯為主。不分北中南，從近年台北看守所、雲林第二監獄、高雄第二監獄等收容資料，皆為相同趨勢，都出現黃金交叉。

公革力質疑，當詐欺案量開始超越毒品，新入所的詐欺犯開始超越毒品犯，刑期與累積效應，使詐欺受刑人口進一步變成監所最大的負擔，犯罪結構早已改變，矯正資源有沒有一起改變？

公革力表示，2018年以前，全國刑案查獲數，以「毒品防治條例」與「不能安全駕駛（酒駕、毒駕）」一直穩居前兩名。毒品犯罪人數自2018年的4萬人達到高峰，之後由於新冠疫情影響走私管道、政府毒品轉向政策開始發酵，及檢警查緝重心開始轉移，使得毒品案量大幅減少，至2021年已降至1萬餘人。然而，隨著電話、網路、手機詐騙猖獗，到了2021年，數量暴增，正式成為偵查案件的首位。

公革力表示，檢警調最大的治安挑戰，已由毒品轉移為詐欺。大約在2021至2022年這段期間，每年被送進看守所的詐欺犯，在數量上開始超越毒品犯。詐欺犯定罪人數一路攀升。到了2022年，詐欺已正式超越毒品犯罪。雖然「新入所」的詐欺犯在2022年就已超越毒品犯，但「在監總人數」的黃金交叉卻是最晚發生的，這是因為早期毒品犯的刑期長，累積了龐大的「基數」。

公革力表示，隨著2024年「詐欺犯罪危害防制條例」、「打詐新四法」上路，詐欺犯的刑期大幅拉長，且假釋門檻變得極度嚴苛（初犯需關滿三分之二，三犯不得假釋）。後端矯正機關的詐欺受刑人口比例，也因囤積效應，開始在2025年至2026年間出現翻轉。這樣一連串跨越七年間一路蔓延的「黃金交叉」，說明了政策與實務完全脫節。

公革力表示，前端的警政與司法早已感受到詐欺案增加的威力，但政策制定者卻在未充分評估並擴充矯正資源的情況下，於2024年祭出打詐專法等重刑化措施。這直接導致監所系統在2025至2026年間，因無法代謝暴增且無法假釋的重刑詐欺犯，最終將獄政基層推向崩潰與全面超收的危機。

公革力表示，今年台灣公部門政府機關現況，猶如一位「不知飲控的糖尿病患者」，明知自己代謝不了，卻還不節制。這樣的架構，放到「司法矯正體系」，又更為嚴峻。大家當然期盼量入為出。政府應根據有多少「獄政刑務員／獄警」，來決定能消化多少來自「獨立運作」的司法機關偵查送審的犯罪嫌疑人。六年過去了，詐騙案件，又讓獄政實務現場雪上加霜。2010年以來，堅守「總員額法」，撙節下來的財政支出，不正是需要用在獄政這些人力改革的「刀口」上嗎？

公革力認為，總刑期不到一年的人，把他抓進來關，到底能改變什麼？假釋流程跑完，縮刑也賺不到幾天，人都差不多關完期滿，到底放進來幹嘛？為何政府簡任高層總是在回應這種無效的「社會需求」？自詡科技之島的台灣，難道沒有更好的方法嗎？當代台灣絕對稱不上是「亂世」，「重典」也不會是當代的首選。

公革力說，現今社會面對的治安挑戰，已從「防範暴力剝奪生命」，轉型為「防堵詐欺侵害財產」。面對刑期五年以上的殺盜淫騙，侵害他人身體、性自主、財產、公共安全、國家安全等罪大惡極，政府責無旁貸。節省下來的力氣，也許才能更有效調度來因應「看守所」極短期、針對偵查、審判期間的「特殊處遇模式」。要落實「司法分流」，讓「專業回歸專業」，醫療、觀護、心理、社政處遇，才能讓這一切事半功倍。

司法 詐騙 糖尿病

延伸閱讀

鞭刑真有效？ 廢死聯盟揭5大破綻：恐成國際引渡絆腳石

影／詐騙暴增監所超收 白委：監所管理員過勞

公務員喊廢國旅卡 人事總處給軟釘子

受獄友影響趙建銘傷害家庭？陳幸妤的「視角」比較準

相關新聞

賴總統宣布普發1萬 釋昭慧批「無差別大撒幣」又來

賴清德總統宣布明年全民普發1萬元，法師釋昭慧昨晚在臉書發文批「又要來個無差別大撒幣了」，只是這回執政黨學乖了，與其刀架在脖子上被迫大撒幣，還要成為眾矢之的，那就不如主動出手，大撒特撒。行政院所有「應該無差別大撒幣」的理由，跟去年在野黨「應該無差別大撒幣」的說詞，能有多大差別？

詐騙犯暴增塞爆監所 民眾黨團：戒護比1：11.79 管理員月加班破60小時

我國近年詐騙猖獗案量暴增，導致全台監獄與看守所人滿為患，基層管理員面臨「過勞」與「熱昏」的雙重危機。民眾黨立法院黨團今天表示，法務部與人事行政總處漠視基層血汗困境，要求政府立即破除總員額法限制、補足戒護人力，並且全面改善防熱裝備與基層待遇。

世盟理事長曾永權主持研討會探討運用NGO降低爭端促進和平

世界自由民主聯盟理事長曾永權上午主持研討會，邀請學者就非政府組織（NGO）如何降低爭端，促進世界和平貢獻心力進行討論。政大外交系教授長黃奎博指出，NGOs不只提供人道援助，也可從預防衝突，促進對話，消除貧困與不平等，教育和平理念等方面，進一步促成世界和平。

喊「司法分流」 公革力：詐騙犯塞爆 獄所如不知飲控糖尿病患

隨著詐欺案件暴增，監所超收情況嚴峻。台灣公務革新力量聯盟指出，刑期拉長、假釋趨嚴，但監所的人力與空間跟上了嗎？前端司法不斷增加需要收容的人口，後端矯正體系卻沒有相應的「代謝能力」，最後承受代價的，不只是受刑人，也包括第一線的矯正人員。

AI不只幫工作更快！永慶房屋9連霸亞洲最佳企業雇主　科技賦能讓職涯更有選擇

人才是企業永續發展的關鍵，而對求職者而言，選擇一份工作，不只是在選擇眼前的薪資與職務，更關係到未來能累積多少專業、擁有多少發展機會。永慶房屋今年再度榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎（Best Companies to Work for in Asia）」，締造連續9年獲獎紀錄，更首度榮獲「科技賦能特別獎（HR Asia Tech Empowerment Awards）」從人才培育到科技應用，持續獲得國際肯定的背後，也反映永慶房屋長期投入人才發展的成果。 永慶房屋人資部協理塗振宏表示：「永慶希望提供的不只是一份工作，而是一個陪伴每位夥伴成長的職涯平台。我們相信，一份好的第一份工作，可以改變一個人的未來。」在國際獎項肯定背後，永慶房屋從新人培育、團隊合作、升遷發展到AI科技，持續建構支持人才成長的工作環境，打造從新鮮人一路走向店長、高階主管的清楚職涯路徑。 從新鮮人到高階主管　打造看得見的職涯路徑 在永慶房屋，不少業務夥伴30歲前就挑戰年收百萬；許多店長更是從社會新鮮人時期加入，在完整培育制度、主管帶領與團隊支持下，逐步從第一線經紀人員成長為帶領團隊的店主管；企業內也有多位高階

運動員轉戰半導體業 圖解就業率與難關何在

運動部委託國立高雄大學推動「選手前進半導體培訓計畫」，媒合優秀運動選手進入台積電、日月光等半導體龍頭企業任職。3年來累計錄取68人，最終只有13人成功留任，流失率高達8成；一名曾參與培訓的學員坦言，長期處於「零休息」的極限狀態與「薪資待遇落差」，導致許多人退出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。