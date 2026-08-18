喊「司法分流」 公革力：詐騙犯塞爆 獄所如不知飲控糖尿病患

隨著詐欺案件暴增，監所超收情況嚴峻。台灣公務革新力量聯盟指出，刑期拉長、假釋趨嚴，但監所的人力與空間跟上了嗎？前端司法不斷增加需要收容的人口，後端矯正體系卻沒有相應的「代謝能力」，最後承受代價的，不只是受刑人，也包括第一線的矯正人員。

公革力指出，去年全國警政統計通報，詐欺嫌疑犯達11萬人（占25%），超越毒品嫌疑犯4萬7千人（占11%），顯示司法體系源頭的案量，詐騙已經是毒品的2倍之多。重刑化修正「打詐專法」、「嚴懲酒駕」、「重罰N號房」等社會氛圍，更使詐欺犯的刑期拉長、假釋門檻難度大幅提高，並限縮外役監資格。

公革力指出，另類的「開源節流」，使獄所矯正機關收容人口結構，從過去毒品犯過半，轉變為詐欺犯為主。不分北中南，從近年台北看守所、雲林第二監獄、高雄第二監獄等收容資料，皆為相同趨勢，都出現黃金交叉。

公革力質疑，當詐欺案量開始超越毒品，新入所的詐欺犯開始超越毒品犯，刑期與累積效應，使詐欺受刑人口進一步變成監所最大的負擔，犯罪結構早已改變，矯正資源有沒有一起改變？

公革力表示，2018年以前，全國刑案查獲數，以「毒品防治條例」與「不能安全駕駛（酒駕、毒駕）」一直穩居前兩名。毒品犯罪人數自2018年的4萬人達到高峰，之後由於新冠疫情影響走私管道、政府毒品轉向政策開始發酵，及檢警查緝重心開始轉移，使得毒品案量大幅減少，至2021年已降至1萬餘人。然而，隨著電話、網路、手機詐騙猖獗，到了2021年，數量暴增，正式成為偵查案件的首位。

公革力表示，檢警調最大的治安挑戰，已由毒品轉移為詐欺。大約在2021至2022年這段期間，每年被送進看守所的詐欺犯，在數量上開始超越毒品犯。詐欺犯定罪人數一路攀升。到了2022年，詐欺已正式超越毒品犯罪。雖然「新入所」的詐欺犯在2022年就已超越毒品犯，但「在監總人數」的黃金交叉卻是最晚發生的，這是因為早期毒品犯的刑期長，累積了龐大的「基數」。

公革力表示，隨著2024年「詐欺犯罪危害防制條例」、「打詐新四法」上路，詐欺犯的刑期大幅拉長，且假釋門檻變得極度嚴苛（初犯需關滿三分之二，三犯不得假釋）。後端矯正機關的詐欺受刑人口比例，也因囤積效應，開始在2025年至2026年間出現翻轉。這樣一連串跨越七年間一路蔓延的「黃金交叉」，說明了政策與實務完全脫節。

公革力表示，前端的警政與司法早已感受到詐欺案增加的威力，但政策制定者卻在未充分評估並擴充矯正資源的情況下，於2024年祭出打詐專法等重刑化措施。這直接導致監所系統在2025至2026年間，因無法代謝暴增且無法假釋的重刑詐欺犯，最終將獄政基層推向崩潰與全面超收的危機。

公革力表示，今年台灣公部門政府機關現況，猶如一位「不知飲控的糖尿病患者」，明知自己代謝不了，卻還不節制。這樣的架構，放到「司法矯正體系」，又更為嚴峻。大家當然期盼量入為出。政府應根據有多少「獄政刑務員／獄警」，來決定能消化多少來自「獨立運作」的司法機關偵查送審的犯罪嫌疑人。六年過去了，詐騙案件，又讓獄政實務現場雪上加霜。2010年以來，堅守「總員額法」，撙節下來的財政支出，不正是需要用在獄政這些人力改革的「刀口」上嗎？

公革力認為，總刑期不到一年的人，把他抓進來關，到底能改變什麼？假釋流程跑完，縮刑也賺不到幾天，人都差不多關完期滿，到底放進來幹嘛？為何政府簡任高層總是在回應這種無效的「社會需求」？自詡科技之島的台灣，難道沒有更好的方法嗎？當代台灣絕對稱不上是「亂世」，「重典」也不會是當代的首選。

公革力說，現今社會面對的治安挑戰，已從「防範暴力剝奪生命」，轉型為「防堵詐欺侵害財產」。面對刑期五年以上的殺盜淫騙，侵害他人身體、性自主、財產、公共安全、國家安全等罪大惡極，政府責無旁貸。節省下來的力氣，也許才能更有效調度來因應「看守所」極短期、針對偵查、審判期間的「特殊處遇模式」。要落實「司法分流」，讓「專業回歸專業」，醫療、觀護、心理、社政處遇，才能讓這一切事半功倍。