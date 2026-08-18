住都中心：寄居蟹社宅案件轉銜 逾2500房東登記

包租代管龍頭兆基屋管相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付危機，國家住都中心今天表示，經六都租服公會協助聯繫5000餘案房東，目前已有逾2500名房東完成登記意願調查，陸續進入轉銜程序中。

兆基屋管相關公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆出公司債兌付危機，國家住都中心10日起啟動寄居蟹租賃服務的社住包租代管案件轉銜機制。

住都中心透過新聞稿表示，六都租服公會已協助聯繫5000餘案的房東並提供諮詢，目前逾2500名房東完成登記意願調查，陸續進入轉銜程序。完成意願登記的房東如有指定第5期計畫服務業者，將尊重其意願請受指定業者主動協助房東；而未指定業者的案件，將由各地租服公會依所轄業者量能，採公平輪配方式安排業者接洽。

住都中心指出，民眾如對接洽業者或服務方式有其他考量，公會也將協助瞭解需求及進行必要調整，兼顧案件轉銜效率與民眾選擇意願，呼籲尚未完成意願登記者儘速辦理。

至於兆基屋管所服務的案件，住都中心表示，依據兆基屋管說明，目前仍正常提供包租代管相關服務，財務問題也將獲得解決，因此兆基屋管服務的社會住宅包租代管案件現階段並未納入專案。如房東、房客有任何服務相關問題，可主動聯繫兆基屋管協助。