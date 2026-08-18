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政院擬砍租補戶數 國民黨批髮夾彎
行政院規畫百萬戶租屋家庭支持計畫草案，租屋補助戶數擬從明年起逐年調降至五十萬戶。內政部昨指出，政府照顧百萬戶租屋家庭的住宅政策目標從未改變，將透過多元興辦社宅、包租代管社宅及租金補貼三項政策，對租屋家戶支持不會縮減。
不過，國民黨文傳會主委陳以信批評，賴總統社宅政見跳票，政策髮夾彎前應先向國人、向青年道歉。
陳以信批評，賴總統競選時明明承諾八年要新增十三萬戶直接興建社會住宅，如今卻大幅縮減為三萬戶，再以「多元興辦」重新包裝，大玩數字遊戲，愚弄國人。
陳以信質疑，為何賴總統執政四年憑空消失十萬戶社宅？是執政無能、說得到做不到？還是當年根本就是漫天喊價、胡亂騙票？他批評，賴總統競選時拍胸脯保證，要讓青年人能夠安心成家，結果證明「選前畫大餅，選後大跳票」。
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