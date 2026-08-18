政院擬砍租補戶數 國民黨批髮夾彎

1964年8月18日的台股證券市場，上午尚有多數股票欣欣向榮，有中興、太平洋及煉鐵三種股票漲停板，惟至後市，變生不測，開盤後在一片賣出聲中，不及一個鐘頭，即有台泥、亞泥、台糖、台電、台紙、工礦、南港、味新、農林普通等九種股票跌停板，塑膠及中興二種股票一度跌停板，創當年以來第二次大跌風。

2026-08-18 00:01