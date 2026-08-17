內政部專案小組討論社子島徵收案 彙整意見送北市府

內政部今天說，內政部土地徵收審議小組今天舉行社子島區段徵收案專案小組會議，後續將彙整民眾意見及委員建議後，送請台北市政府研議。內政部會依法行政、公正審議，審慎評估公益性與必要性，兼顧推動公共建設與保障民眾權益。

內政部透過新聞稿指出，今天開會聽取在地居民意見，現場超過百位民眾出席，其中44位民眾上台發言，且意見多元，包括支持開發、要求檢討安置住宅的可負擔性及資格，以及提出密集聚落應完整剔除、原地自建等訴求。此外，自救會另提出有1156位民眾主張不參加區段徵收。

內政部說，專案小組將彙整民眾意見及委員建議後，送請台北市政府研議並具體回應；民眾如還有意見想向土地徵收審議小組表達，也可直接向內政部提出。

內政部說明，社子島地區自民國59年劃為限制發展區，禁建至今超過50年，長期公共建設不足、生活環境機能不完善。為改善居民居住環境，並兼顧地區防洪需求，土地徵收審議小組已在113年12月原則同意台北市政府提出的區段徵收開發範圍、抵價地比例及劃定聚落發展區等規劃，並要求市府持續與居民溝通說明，回應民眾訴求，保障民眾財產與居住權益。

內政部指出，本案經台北市政府辦理協議價購、公聽會等相關程序後，今年5月底將徵收計畫報請內政部審議，因此由土地徵收審議小組召開專案小組會議審查。

針對社子島自救會質疑內政部長劉世芳先前與支持社子島開發人士會面，內政部說明，那次會議是民進黨立委王世堅接獲社子島居民陳情後，邀內政部出席說明，而劉世芳在會中只就本案依土地徵收條例等相關規定應循的法定程序進行說明，並未涉及個案實質審議或處理。

內政部表示，社子島區段徵收案涉及當地整體發展，也牽動眾多居民的財產與居住權益。內政部會依法行政、公正審議，充分聽取民眾及各方意見，並依土地徵收相關法令，審慎評估本案的公益性與必要性，兼顧公共建設推動與民眾權益保障。