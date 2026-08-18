AI不只幫工作更快！永慶房屋9連霸亞洲最佳企業雇主　科技賦能讓職涯更有選擇

人才是企業永續發展的關鍵，而對求職者而言，選擇一份工作，不只是在選擇眼前的薪資與職務，更關係到未來能累積多少專業、擁有多少發展機會。永慶房屋今年再度榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎（Best Companies to Work for in Asia）」，締造連續9年獲獎紀錄，更首度榮獲「科技賦能特別獎（HR Asia Tech Empowerment Awards）」從人才培育到科技應用，持續獲得國際肯定的背後，也反映永慶房屋長期投入人才發展的成果。

永慶房屋連9年榮獲亞洲最佳企業雇主獎，今年首度取得科技賦能特別獎，展現長期投入人才發展的成果。 圖／永慶房屋 提供

永慶房屋人資部協理塗振宏表示：「永慶希望提供的不只是一份工作，而是一個陪伴每位夥伴成長的職涯平台。我們相信，一份好的第一份工作，可以改變一個人的未來。」在國際獎項肯定背後，永慶房屋從新人培育、團隊合作、升遷發展到AI科技，持續建構支持人才成長的工作環境，打造從新鮮人一路走向店長、高階主管的清楚職涯路徑。

從新鮮人到高階主管 打造看得見的職涯路徑

在永慶房屋，不少業務夥伴30歲前就挑戰年收百萬；許多店長更是從社會新鮮人時期加入，在完整培育制度、主管帶領與團隊支持下，逐步從第一線經紀人員成長為帶領團隊的店主管；企業內也有多位高階主管，第一份工作就在永慶開始，歷經基層服務、管理歷練到參與經營決策，一路晉升至企業經營團隊。

塗振宏表示：「第一份工作，往往決定了未來職涯的高度。永慶希望打造的不只是幸福職場，而是一個陪伴員工持續成長的平台。無論是社會新鮮人、跨產業轉職者，或不同背景的人才，都能在公平、尊重、多元的環境中，透過公司的制度、團隊合作與 AI 科技支持，一步步成長為百萬經紀人、店長，甚至高階主管，真正實現『賺得到、有人帶、走得遠』。」

從新人培育、團隊合作、升遷發展到AI科技，永慶房屋持續建構支持人才成長的工作環境，打造從新鮮人一路走向店長、高階主管的清楚職涯路徑。 圖／永慶房屋 提供

扎根新人培育 師徒與團隊厚植專業實力

要讓職涯發展不只看得見，更能碰得到，完善的人才培育與工作支持不可或缺。永慶房屋透過持續完善人才培育制度，透過一對一師徒制，由資深前輩帶領新人，從專業知識、客戶服務到成交技巧，陪伴新人累積實戰經驗。

除了由資深同仁帶領，永慶房屋也打破傳統房仲各自為戰的工作模式，推動跨店、跨同仁共享物件與客戶資源的聯賣制度，讓經紀人員共同合作完成客戶請託。對剛進入產業的新人來說，也能藉由參與更多服務案件，在團隊合作中增加實戰機會、累積經驗與信心。塗振宏說明：「聯賣制度不是分享業績，而是分享機會，讓新人更快累積經驗，也更快累積收入。」

科技賦能成長 AI助力提升學習與工作效率

隨著科技發展，永慶房屋也持續將數位工具導入日常工作與人才培育。從早期透過「永慶大聯盟」系統，協助同仁掌握每日工作重點與工作安排，到近年導入「AI智能教練」，運用生成式AI技術，即時解答工作問題、提供專業建議與學習資源，讓同仁除了有主管、前輩帶領，也能運用科技工具提升學習與工作效率。

從師徒制、聯賣制度到AI科技應用，永慶房屋逐步建立涵蓋「有人教、有人一起做、科技協助」的工作支持，讓新人在進入陌生產業後，能更快掌握工作方法，也將更多時間投入客戶服務與專業能力的累積。塗振宏分享，AI 不是取代人，而是讓每位夥伴，把更多時間放在服務客戶、提升專業與創造價值。此次永慶房屋首度榮獲HR Asia「科技賦能特別獎」，也肯定其運用AI與數位科技提升工作效率、優化員工體驗及人才發展的成果。

永慶房屋打造「賺得到、有人帶、走得遠」的發展平台，讓「一份工作可以走多遠」有了更具體的答案。 圖／永慶房屋 提供

制度持續升級 支持人才安心投入長期發展

除了培育制度與科技資源，永慶房屋也持續優化新人收入保障與工作制度。目前提供業務新人全年72萬元的收入保障，不綁約、不綁業績、不需賠償；保障期後，每月最低收入保障4萬元起，底薪最高7.5萬元，業績獎金另計，休假制度則是每月最高10天，讓新人能安心累積專業、兼顧工作與生活。透過人才培育、團隊合作、科技工具與制度支持，永慶房屋持續打造清晰的職涯發展路徑，此次再獲HR Asia肯定，也展現長期投入人才發展的成果，讓「一份工作可以走多遠」有了更具體的答案。