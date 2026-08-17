NCC進入無委員空窗期 行政院指派行主任秘書溫俊瑜為代表人

國家通訊傳播委員會（NCC）進入「無委員時代」，NCC今日表示，為保障民眾權益及社會公益，行政院已於13日指派NCC主任秘書溫俊瑜為機關代表人，以維持NCC基本運作；後續該會將依據「NCC會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點」本於權責依法妥處相關業務。

NCC說明，行政院基於尊重獨立機關，請NCC本於權責認定事實並適用法律，未來依相關授權規定，考量公共利益及民眾權益，優先盡速辦理涉及民眾日常生活、重大公益事項，如電信管制射頻器材之進口核准、船舶及航空器執照核換發等。

同時，NCC表示，內部也將案件處理清單逐週彙整，新委員會成立後，再依規定提報委員會議審議確認，期盼立法院順利通過七名委員的提名審查，以利該會早日恢復正常運作。

NCC表示，先前欠缺機關代表人情形下，導致機關行文及核換發電信管制射頻器材案件與執照案件均無法發文，累計待核發之公文280件及射頻器材核准函、執照案件達269件，對於依約應給付之款項亦無法支付，造成民眾的權益受損，溫俊瑜表示，後續將盡速核發相關證照與履行合約。

此外，針對立法院將NCC今年度8月至12月份「基本行政工作維持」經費5782.3萬元全數刪除一事，NCC回應，「基本行政工作維持」包含水電費、通信費、租金、辦公廳舍保全、清潔及機電維護費等，均為必要支出。回顧去年NCC業務費預算遭刪減新台幣3758.9萬元，後來以「114年度追加預算案」補足缺口，如今年度該預算仍遭大幅刪減，恐嚴重影響該會的正常運作。