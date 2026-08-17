農業青年大使交流計畫首赴荷蘭 9月6日報名截止

外交部與農業部共同辦理「農業青年大使交流計畫」，今年將首度赴訪歐洲國家荷蘭，預計甄選16名18歲至45歲具農牧相關專長的青年，進行8天實地參訪及深度交流，即日起至9月6日止開放報名。

外交部下午發布新聞稿指出，為落實總統賴清德「青年百億海外圓夢基金計畫」及「榮邦計畫」項下「智慧新農業」，外交部與農業部今年續共同辦理「農業青年大使交流計畫」，預計甄選16名18歲至45歲具農牧相關專長的青年，前往荷蘭進行8天實地參訪及深度交流。即日起至9月6日止開放報名，歡迎農業各領域優秀青年踴躍報名參與。

外交部說明，從今年起此計畫在「總合外交」政策綱領下，融入「榮邦計畫」元素，出訪國將擴大至理念相近國家及友邦。今年將首度赴訪歐洲國家荷蘭，透過台灣青農與荷蘭農業相關產、官、學界進行交流，強化兩國在花卉、設施農業、畜牧業及蔬果產銷等領域的合作與連結，也為台灣農業外交工作奠定深厚基礎。

外交部提到，此交流計畫自2017年開辦至今，在新南向政策下已選送超過百位優秀農業青年赴菲律賓、印尼、越南、馬來西亞、泰國、印度及澳洲等國參訪，成果豐碩。

活動詳情及甄選辦法，請參見外交部全球資訊網「農業青年大使交流計畫」專區（https://www.mofa.gov.tw/agamb.htm）及「2026年農業青年大使交流計畫」活動報名網站（https://agamb.tw/#/https://agamb.tw/#/）。