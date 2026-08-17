快訊

專題／博弈網4毒招曝光！少年遭「養套殺」淪詐欺車手

低胸短裙女酒醉躺加油站入口 突環抱警員嬌喊「我要脫光」

總是存不到錢？整理專家揭月光族家庭3個共同特徵：先打開冰箱看看

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮國內線全沒了？傅崐萁：超徵稅收破兆 不能讓台灣國旅空中斷線

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。聯合報系資料照

華信、立榮航空向民航局申請停飛花蓮航線，國民黨團立法院總召傅崐萁表示，這不是單純航空公司的營運問題，是台灣觀光產業全面亮起紅燈的警訊，國家今年稅收超收破兆元，滿坑滿谷資源的中央政府，必須立即研議必要的航線維持機制。

傅崐萁指出，國內航線一條一條消失，老字號飯店一家一家熄燈，政府仍然對外宣稱觀光持續成長，這樣的說法，人民真的無法接受。最令人憂心的是，這不是單一年度的問題，是台灣觀光逆差連續惡化。

傅崐萁表示，2024年，台灣國人出國達1684萬人次，來台旅客僅785萬人次，觀光人次逆差達899萬人次，推估觀光產值逆差約6922億元。去年，國人出國創歷史新高，達1894萬人次，來台旅客僅857萬人次，觀光人次逆差擴大至1036萬人次，觀光產值逆差更達約7009億元。兩年累計，台灣觀光產值逆差將近1兆4000億元。

傅崐萁說，今年上半年情況沒有改善。根據最新統計，今年上半年國人出境達1065萬4000人次，首度在上半年突破1000萬人次；來台旅客僅429萬人次，觀光人次逆差達636萬人次。若依觀光署過去公布的國人出國及來台旅客平均消費基準估算，今年上半年觀光消費逆差約達4200億元。

傅崐萁表示，觀光逆差不是冷冰冰的統計數字，是一家家旅行社，一間間飯店，一輛輛遊覽車，一桌桌餐廳，以及千千萬萬觀光從業人員的生計。如果國際線有市場，航空公司可以賺錢，就更應該思考，台灣國內航線為什麼不能留下來，花蓮、台東、屏東以及離島地區的航空交通，難道只能用純粹商業載客率來決定生死嗎？

傅崐萁說，擁有32年歷史的西華飯店2022年熄燈，台北威斯汀六福皇宮早已走入歷史。業界當時就不斷示警，觀光飯店一間間關門，絕對不是單純企業經營失敗，而是整體觀光市場出現結構性問題。

傅崐萁指出，航空運輸除了商業利益，也具有區域均衡、公共運輸及國土發展的重要功能。花蓮不是沒有需求，而是需要中央政府把交通與觀光放在一起思考。交通部、觀光署及民航局應立即提出完整方案，不能只把問題丟回市場，丟給航空公司，應從國家整體觀光發展及區域交通政策出發，國家稅收超收破兆元，滿坑滿谷資源的中央政府，必須研議必要的航線維持機制。

超徵 傅崐萁 稅收 花蓮 立榮航空 觀光 航空業

延伸閱讀

台北－花蓮航線恐停飛 旅宿業者急喊：沒飛機遊客更不敢來

獨／不只華信…暑假載客率僅17% 立榮申請停飛花蓮航線

國內線票價凍漲撐不住 民航局證實立榮申請北花停飛、華信2航線待審

經濟日報社論／觀光逆差背後的競爭力危機

相關新聞

花蓮國內線全沒了？傅崐萁：超徵稅收破兆 不能讓台灣國旅空中斷線

華信、立榮航空向民航局申請停飛花蓮航線，國民黨團立法院總召傅崐萁表示，這不是單純航空公司的營運問題，是台灣觀光產業全面亮起紅燈的警訊，國家今年稅收超收破兆元，滿坑滿谷資源的中央政府，必須立即研議必要的航線維持機制。

行政院最新草案擬砍租補 內政部：對租戶支持不會縮減

對於行政院規畫百萬戶租屋家庭支持計畫草案，租屋補助戶數擬從明年起逐年調降至50萬戶。內政部指出，政府照顧百萬戶租屋家庭的住宅政策目標從未改變，將透過多元興辦社宅，包租代管社宅，及租金補貼三項政策，依照不同政策相互搭配，對租屋家戶支持不會縮減。

好好喝水，是最簡單的養生！愛惠浦從一杯水開始，照顧全家的日常健康

很多人開始養生，會先想到保健食品、運動課表、健康餐，但其實最容易被忽略的，是每天喝進身體裡的水。深耕家用淨水領域的愛惠浦，長期陪伴台灣家庭建立更安心的飲水習慣，讓「好好喝水」成為家的日常養生。 把專業淨水，放進一家人的生活節奏 從早晨起床的一杯溫水、上班前沖的咖啡，到孩子上學帶的水壺、晚餐桌上的熱湯，水幾乎參與一家人從早到晚的生活。也因為水太日常，才更值得被好好看待。一套適合家中的淨水設備，不只是讓水變得更順口，也是在每一次喝水、煮飯與泡茶之間，替全家人的生活多一層安心。 愛惠浦提供多款家用淨水設備，讓不同家庭能依照人口數、用水量與生活習慣挑選適合方案。對許多人來說，淨水技術聽起來也許有點距離，但回到生活裡，其實就是讓家人喝水更安心、讓煮飯煮湯更放心，也讓喜歡泡茶、沖咖啡的人能喝出更純粹的風味。 從一人生活到三代同堂，喝水需求其實很不一樣 每個家的生活型態不同，適合的淨水方案也不一樣。第一次入手淨水器的家庭，可以從4HL濾芯開始。4HL濾芯屬於實用入門款，主打除鉛，並通過NSF401濾除新興汙染物國際認證，適合想先替日常飲水多一層把關的消費者。 若是小家庭，AC²濾芯則更貼近

大學分發入學錄取率97.54% 招生缺額603人創5年新低

•115學年大學分發入學今日放榜，今年共有3萬3071人完成志願序登記，最終錄取3萬2257人，錄取率97.54%，相較於114 學年度錄取率96.34%提高1.2個百分點；另今年分發後招生缺額共603人，為110年來新低。

賭債爆炸的那一天：線上博弈養套殺 青少年沉淪自白

日益猖獗的線上博弈使青少年成癮、明星高中淪陷，更衍生非法集團「養套殺」：先誘使少年賭博欠債，再迫他們當車手抵債。記者訪談兩名青少年和專家，探究這場失控的賭局，如何讓他們掉入漩渦。

歷史上的今天／1959年八七水災美軍直升機空投賑災物資

美軍協防台灣司令部17日將邀請中外記者約20人，前往停泊在中部近海的美海軍航空母艦「西蒂斯灣」號參觀。美軍台灣協防司令部後續發布新聞指出，台中方面，水災地區一切活動的焦點仍是全力進行對孤立地點空運空投糧食和供應品。這是此一行動展開以來的第2天，晴朗的氣候給予從事此一工作的美直升飛機隊和中國空軍極大的方便，災民也得到很大的勇氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。