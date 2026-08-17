花蓮國內線全沒了？傅崐萁：超徵稅收破兆 不能讓台灣國旅空中斷線

華信、立榮航空向民航局申請停飛花蓮航線，國民黨團立法院總召傅崐萁表示，這不是單純航空公司的營運問題，是台灣觀光產業全面亮起紅燈的警訊，國家今年稅收超收破兆元，滿坑滿谷資源的中央政府，必須立即研議必要的航線維持機制。

傅崐萁指出，國內航線一條一條消失，老字號飯店一家一家熄燈，政府仍然對外宣稱觀光持續成長，這樣的說法，人民真的無法接受。最令人憂心的是，這不是單一年度的問題，是台灣觀光逆差連續惡化。

傅崐萁表示，2024年，台灣國人出國達1684萬人次，來台旅客僅785萬人次，觀光人次逆差達899萬人次，推估觀光產值逆差約6922億元。去年，國人出國創歷史新高，達1894萬人次，來台旅客僅857萬人次，觀光人次逆差擴大至1036萬人次，觀光產值逆差更達約7009億元。兩年累計，台灣觀光產值逆差將近1兆4000億元。

傅崐萁說，今年上半年情況沒有改善。根據最新統計，今年上半年國人出境達1065萬4000人次，首度在上半年突破1000萬人次；來台旅客僅429萬人次，觀光人次逆差達636萬人次。若依觀光署過去公布的國人出國及來台旅客平均消費基準估算，今年上半年觀光消費逆差約達4200億元。

傅崐萁表示，觀光逆差不是冷冰冰的統計數字，是一家家旅行社，一間間飯店，一輛輛遊覽車，一桌桌餐廳，以及千千萬萬觀光從業人員的生計。如果國際線有市場，航空公司可以賺錢，就更應該思考，台灣國內航線為什麼不能留下來，花蓮、台東、屏東以及離島地區的航空交通，難道只能用純粹商業載客率來決定生死嗎？

傅崐萁說，擁有32年歷史的西華飯店2022年熄燈，台北威斯汀六福皇宮早已走入歷史。業界當時就不斷示警，觀光飯店一間間關門，絕對不是單純企業經營失敗，而是整體觀光市場出現結構性問題。

傅崐萁指出，航空運輸除了商業利益，也具有區域均衡、公共運輸及國土發展的重要功能。花蓮不是沒有需求，而是需要中央政府把交通與觀光放在一起思考。交通部、觀光署及民航局應立即提出完整方案，不能只把問題丟回市場，丟給航空公司，應從國家整體觀光發展及區域交通政策出發，國家稅收超收破兆元，滿坑滿谷資源的中央政府，必須研議必要的航線維持機制。