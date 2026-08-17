行政院最新草案擬砍租補 內政部：對租戶支持不會縮減

很多人開始養生，會先想到保健食品、運動課表、健康餐，但其實最容易被忽略的，是每天喝進身體裡的水。深耕家用淨水領域的愛惠浦，長期陪伴台灣家庭建立更安心的飲水習慣，讓「好好喝水」成為家的日常養生。 把專業淨水，放進一家人的生活節奏 從早晨起床的一杯溫水、上班前沖的咖啡，到孩子上學帶的水壺、晚餐桌上的熱湯，水幾乎參與一家人從早到晚的生活。也因為水太日常，才更值得被好好看待。一套適合家中的淨水設備，不只是讓水變得更順口，也是在每一次喝水、煮飯與泡茶之間，替全家人的生活多一層安心。 愛惠浦提供多款家用淨水設備，讓不同家庭能依照人口數、用水量與生活習慣挑選適合方案。對許多人來說，淨水技術聽起來也許有點距離，但回到生活裡，其實就是讓家人喝水更安心、讓煮飯煮湯更放心，也讓喜歡泡茶、沖咖啡的人能喝出更純粹的風味。 從一人生活到三代同堂，喝水需求其實很不一樣 每個家的生活型態不同，適合的淨水方案也不一樣。第一次入手淨水器的家庭，可以從4HL濾芯開始。4HL濾芯屬於實用入門款，主打除鉛，並通過NSF401濾除新興汙染物國際認證，適合想先替日常飲水多一層把關的消費者。 若是小家庭，AC²濾芯則更貼近

2026-08-17 12:11