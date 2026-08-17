快訊

彰化選情緊張 卓伯源點名鄭麗文：若選輸應勇敢辭黨主席

獨／高雄-花蓮機票800元...叫賣哥喊破喉嚨沒人買 航空業者去也搭台鐵

蕭伊弟弟護姊開撕Joeman！爆約砲、包養 曬投資收益「我姊不缺錢」

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院最新草案擬砍租補 內政部：對租戶支持不會縮減

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
內政部統計，截至8月14日，全國有93.7萬租補戶。聯合報系資料照
內政部統計，截至8月14日，全國有93.7萬租補戶。聯合報系資料照

對於行政院規畫百萬戶租屋家庭支持計畫草案，租屋補助戶數擬從明年起逐年調降至50萬戶。內政部指出，政府照顧百萬戶租屋家庭的住宅政策目標從未改變，將透過多元興辦社宅，包租代管社宅，及租金補貼三項政策，依照不同政策相互搭配，對租屋家戶支持不會縮減。

內政部表示，統計至8月14日止，多元興辦社會住宅達12萬6656戶，包租代管社宅共11萬6390戶，未來這兩項政策逐步朝各25萬戶目標推進，實體住宅供給持續增加，有效釋出空餘屋，部分居住需求將逐步由社會住宅及包租代管承接；政府持續強化對新婚及育兒家庭租屋支持，減輕婚育家庭居住負擔。

內政部說，行政院長卓榮泰裁示明年度租金補貼經費，由中央政府負擔，截至8月14日止，全國租金補貼戶數達93萬7336戶，以台中市、新北市及桃園市最多，分別為21萬245戶、14萬6220戶及11萬4191戶。自2025年起，租金補貼資格審查，由地方政府辦理，將持續督導地方落實審查及查核機制，針對不符資格或溢領案件，依法辦理追繳，確保租金補貼資源妥善運用。

內政部指出，依今年3月底租金補貼有效租約83.3萬件統計，全國租金總價中位數為8600元，較去年9月底微增1.2%，全國超過八成行政區租金未增加，顯示整體租屋市場租金大致維持平穩。整體租金補貼占租金支出中位數為41.1%；經濟或社會弱勢戶租金補貼率中位數達54.9%，顯示租補實質減輕租屋家庭居住負擔，政府將持續完善住宅政策，減輕租屋家庭負擔。

內政部 行政院 包租代管

延伸閱讀

社宅政策又轉彎？租補戶數 擬砍近半

租金補貼逐年調降 許宇甄：賴政府徹底放棄居住正義

新聞眼／政策亂套 居住正義還是民進黨招牌嗎

包租代管、租補有致命傷 民團：政府蓋社宅才是解方

相關新聞

行政院最新草案擬砍租補 內政部：對租戶支持不會縮減

對於行政院規畫百萬戶租屋家庭支持計畫草案，租屋補助戶數擬從明年起逐年調降至50萬戶。內政部指出，政府照顧百萬戶租屋家庭的住宅政策目標從未改變，將透過多元興辦社宅，包租代管社宅，及租金補貼三項政策，依照不同政策相互搭配，對租屋家戶支持不會縮減。

好好喝水，是最簡單的養生！愛惠浦從一杯水開始，照顧全家的日常健康

很多人開始養生，會先想到保健食品、運動課表、健康餐，但其實最容易被忽略的，是每天喝進身體裡的水。深耕家用淨水領域的愛惠浦，長期陪伴台灣家庭建立更安心的飲水習慣，讓「好好喝水」成為家的日常養生。 把專業淨水，放進一家人的生活節奏 從早晨起床的一杯溫水、上班前沖的咖啡，到孩子上學帶的水壺、晚餐桌上的熱湯，水幾乎參與一家人從早到晚的生活。也因為水太日常，才更值得被好好看待。一套適合家中的淨水設備，不只是讓水變得更順口，也是在每一次喝水、煮飯與泡茶之間，替全家人的生活多一層安心。 愛惠浦提供多款家用淨水設備，讓不同家庭能依照人口數、用水量與生活習慣挑選適合方案。對許多人來說，淨水技術聽起來也許有點距離，但回到生活裡，其實就是讓家人喝水更安心、讓煮飯煮湯更放心，也讓喜歡泡茶、沖咖啡的人能喝出更純粹的風味。 從一人生活到三代同堂，喝水需求其實很不一樣 每個家的生活型態不同，適合的淨水方案也不一樣。第一次入手淨水器的家庭，可以從4HL濾芯開始。4HL濾芯屬於實用入門款，主打除鉛，並通過NSF401濾除新興汙染物國際認證，適合想先替日常飲水多一層把關的消費者。 若是小家庭，AC²濾芯則更貼近

大學分發入學錄取率97.54% 招生缺額603人創5年新低

•115學年大學分發入學今日放榜，今年共有3萬3071人完成志願序登記，最終錄取3萬2257人，錄取率97.54%，相較於114 學年度錄取率96.34%提高1.2個百分點；另今年分發後招生缺額共603人，為110年來新低。

賭債爆炸的那一天：線上博弈養套殺 青少年沉淪自白

日益猖獗的線上博弈使青少年成癮、明星高中淪陷，更衍生非法集團「養套殺」：先誘使少年賭博欠債，再迫他們當車手抵債。記者訪談兩名青少年和專家，探究這場失控的賭局，如何讓他們掉入漩渦。

歷史上的今天／1959年八七水災美軍直升機空投賑災物資

美軍協防台灣司令部17日將邀請中外記者約20人，前往停泊在中部近海的美海軍航空母艦「西蒂斯灣」號參觀。美軍台灣協防司令部後續發布新聞指出，台中方面，水災地區一切活動的焦點仍是全力進行對孤立地點空運空投糧食和供應品。這是此一行動展開以來的第2天，晴朗的氣候給予從事此一工作的美直升飛機隊和中國空軍極大的方便，災民也得到很大的勇氣。

租補分攤未定案 多縣市未編明年度預算

中央住宅政策不斷修正，內政部規畫明年起要求地方分攤租金補貼經費，縣市政府群起跳腳。台中、桃園市都函文中央爭取中央全額負擔，也因中央政策尚未定案，許多地方政府都未編列明年度預算。桃園市都發局長江南志更直言沒錢編列預算，中央已承諾及推動中的政策應延續。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。