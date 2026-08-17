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行政院最新草案擬砍租補 內政部：對租戶支持不會縮減
對於行政院規畫百萬戶租屋家庭支持計畫草案，租屋補助戶數擬從明年起逐年調降至50萬戶。內政部指出，政府照顧百萬戶租屋家庭的住宅政策目標從未改變，將透過多元興辦社宅，包租代管社宅，及租金補貼三項政策，依照不同政策相互搭配，對租屋家戶支持不會縮減。
內政部表示，統計至8月14日止，多元興辦社會住宅達12萬6656戶，包租代管社宅共11萬6390戶，未來這兩項政策逐步朝各25萬戶目標推進，實體住宅供給持續增加，有效釋出空餘屋，部分居住需求將逐步由社會住宅及包租代管承接；政府持續強化對新婚及育兒家庭租屋支持，減輕婚育家庭居住負擔。
內政部說，行政院長卓榮泰裁示明年度租金補貼經費，由中央政府負擔，截至8月14日止，全國租金補貼戶數達93萬7336戶，以台中市、新北市及桃園市最多，分別為21萬245戶、14萬6220戶及11萬4191戶。自2025年起，租金補貼資格審查，由地方政府辦理，將持續督導地方落實審查及查核機制，針對不符資格或溢領案件，依法辦理追繳，確保租金補貼資源妥善運用。
內政部指出，依今年3月底租金補貼有效租約83.3萬件統計，全國租金總價中位數為8600元，較去年9月底微增1.2%，全國超過八成行政區租金未增加，顯示整體租屋市場租金大致維持平穩。整體租金補貼占租金支出中位數為41.1%；經濟或社會弱勢戶租金補貼率中位數達54.9%，顯示租補實質減輕租屋家庭居住負擔，政府將持續完善住宅政策，減輕租屋家庭負擔。
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