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瑞媒：AI代理工具攻擊台灣為西方一記警鐘

中央社／ 蘇黎世17日專電
瑞士新蘇黎世報（NZZ）成立於1780年，有近250年歷史，為瑞士最大與最老牌報社之一，以深度背景分析著稱於德語報界。中央社
瑞士新蘇黎世報（NZZ）成立於1780年，有近250年歷史，為瑞士最大與最老牌報社之一，以深度背景分析著稱於德語報界。中央社

新蘇黎世報（NZZ）科技專欄記者達西瓦（Gioia da Silva）撰文指出，今年7月自主運作的AI代理工具（AI Agents） 對台灣進行前所未有的攻擊，程度相當複雜，並有跡象顯示中國涉入這項行動。文末強調，堅實的國防必須強化數位防禦能力，保衛數位主權

新蘇黎世報（NZZ）15日社論指出，台灣今年7月遭遇一波前所未有的網路攻擊，攻擊者運用具自主行動能力的AI代理工具，竊取文件、入侵電子郵件服務，並在政府網路應用程式中建立後門。這起事件顯示，AI已可能從輔助駭客工具，進一步成為能自主尋找與利用漏洞的攻擊力量。

社論中說明，攻擊初期仍由人類設定目標並監控行動，但在後續過程中，多數攻擊工作由AI代理工具自行完成。攻擊系統能同時採取多條路徑，持續評估成功機率，將資源轉向較具可行性的攻擊方式；若其中一條路徑遭到阻斷，還能派出其他代理人尋找新的突破口，並在過程中持續調整策略。

文中也表示，目前外界仍無法確認幕後攻擊者身分，但已有跡象指向中國可能涉入，也引發台灣資安界對AI改變網路攻防結構的高度警戒。相較於傳統駭客攻擊，AI代理工具最大的威脅在於降低攻擊成本、提高速度與規模。如今AI的攻擊能力是過往一支專業駭客團隊的效能。然而，防禦方雖同樣利用AI尋找系統漏洞，但修補漏洞仍須投入時間與專業人力。

此外，網路攻防存在著高度不對稱性，攻擊者只需找到一個漏洞，防禦者卻必須設法堵住所有可能的攻擊路徑。AI的發達加速放大這項差距，攻擊變得更頻繁，更難預測。

文中也強調，AI代理工具可能突破既有安全規範的跡象早已受到關注。若具備自主決策能力的AI遭到有心國家或犯罪組織將其武器化，無論是新創公司、大型企業、城市或國家都可能受到攻擊。

文末指出，現在台灣面對的情況，將是西方民主國家未來必須面對的挑戰。各國除強化政府資訊系統，也應提升關鍵基礎設施的數位韌性，並重新檢視國家安全架構。國家安全不只涉及軍事與實體防衛，數位防禦能力同樣攸關國家主權。今天如果一個國家不保護自己的數位主權，那它也可能失去掌握國家自主的能力。

駭客 主權 AI

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