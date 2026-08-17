包租代管、租補有致命傷 民團：政府蓋社宅才是解方

美軍協防台灣司令部17日將邀請中外記者約20人，前往停泊在中部近海的美海軍航空母艦「西蒂斯灣」號參觀。美軍台灣協防司令部後續發布新聞指出，台中方面，水災地區一切活動的焦點仍是全力進行對孤立地點空運空投糧食和供應品。這是此一行動展開以來的第2天，晴朗的氣候給予從事此一工作的美直升飛機隊和中國空軍極大的方便，災民也得到很大的勇氣。

2026-08-17 00:02