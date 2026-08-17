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社宅政策又轉彎？租補戶數 擬砍近半

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
中央社宅政策又轉彎，根據行政院研擬的「百萬戶租屋家庭支持計畫草案」，租屋補助戶數將從明年起逐年調降。 記者黃義書／攝影
中央社宅政策又轉彎，根據行政院研擬的「百萬戶租屋家庭支持計畫草案」，租屋補助戶數將從明年起逐年調降。 記者黃義書／攝影

中央社宅政策再引發轉彎質疑。儘管近來包租代管業者爆出弊端，但根據民團掌握，行政院最新規畫「百萬戶租屋家庭支持計畫（民國一一四至一二一年）草案」，租屋補助戶數擬從明年起逐年調降，現有九十一點九萬戶使用租補，若按照目標二○三二年將降至五十萬戶，租補戶數幾乎腰斬，反而大增包租代管戶數與經費。

OURs都市改革組織日前批評賴政府選前承諾興建十三萬戶社宅，上任後僅剩三萬戶，他們並掌握，今年七月行政院研擬的「百萬戶租屋家庭支持計畫」草案，提及百萬戶租屋家庭支持計畫八年所需經費共四三三一億元，直接興辦社宅經費八二○億元、包租代管經費約一四三五億元、中央擴大租金補貼經費一八○六億元、青年婚育租屋協助專案經費約二六九億元，各項政策配合實際情形逐年滾動檢討。

政院草案 租補戶數逐年調降

草案中提到，租屋補助戶數，擬從明年起以每年兩萬戶逐年調降，二○三二年降至五十萬戶，中央租補經費從今年二九七億元，一路下滑至二○三二年的一八一億元；反觀，包租代管經費逐年上升，漸成百萬戶租屋家庭支持計畫主力，到二○三二年為三一二億元，是租補費用的一點七倍，並占當年度計畫經費百分之四十七。

內政部國土署官員昨天表示，草案內容行政院尚未核定，無法回應。但官員也透露，租補政策一直被檢討，政策將轉向精準補助，且今年起提供青年婚育租屋協助支持專案，將有效減輕婚育家庭經濟負擔。

中央二○二二年擴大推動三百億元租金補貼政策，依照不同所得及地區，符合資格者每月補助二千至八千元，包租代管者也能申請租補。國土署統計，截至今年七月底，已核定九十一點九萬戶，包含卅三萬戶經濟或社會弱勢，與五十二萬戶單身青年。

本屆立法院修正財政收支劃分法後，內政部去年要求各縣市分攤今年租金補貼預算一至四成遭反彈後，中央維持全額補助。國土署五月再度召集各縣市開會，規畫明年起恢復過去中央、地方共同分擔，台北市負擔四成、約十九億元，新北市三成、約十六億八千萬元，桃園市二成、約十億元，台中市二成、約十四億元，台南市一成、約二億七千萬元，高雄市一成五、約六億餘元；六都以外以新竹縣市、台東縣負擔四成最高，多數地方政府均反對。

內政部長劉世芳十二日答詢說，租屋補助還是要按照財劃法分配，且部分地方政府財力相當不錯，國土署會再跟地方政府多溝通，但目前為止，今、明年租補分擔比例沒有改變。不過，根據行政院最新的「百萬戶租屋家庭支持計畫」草案，租屋補助、包租代管的每年經費及占比，已經準備大幅更動。

在野批賴如何對得起年輕朋友？

在野黨立委質疑，賴政府居住正義政見，從興建社宅、租屋補助到包租代管全部大跳票，「這不是居住正義，是言而無信的居住甩鍋」，賴清德總統如何對得起年輕朋友？年底九合一選舉將至，綠營立委則憂心，難以面對選民質疑，恐引發選情連鎖效應。

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