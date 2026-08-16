光州雙年展台灣館被更名 駐處與主辦方協商中

韓國光州雙年展9月將登場，參與藝術家指電子文宣不見Taiwan，台灣館以國美館英文館名取代。外交部今天表示，駐釜山辦事處已致函主辦單位表達抗議，目前與策展單位及光州市政府協商中。

10位受邀「韓國光州雙年展」的台灣藝術家與策展人，15日發表「受審查的台灣館」聯合聲明，說明即將在9月登場的雙年展任意將「台灣館」更名為「NTMoFA」（國立台灣美術館英文縮寫），並在列出參與國的官方海報中抹去「台灣」。

外交部晚間回覆中央社提問表示，駐釜山辦事處於今年7月初獲悉此案後，立即致函主辦單位表達抗議及台灣方嚴正立場，同時與國立台灣美術館洽繫策展單位及光州市政府，目前仍持續協商中。外交部將與文化部合作妥處此案，並適時對外說明。