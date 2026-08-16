快訊

日職／讀賣巨人舉辦引退儀式 陽岱鋼感謝球迷：非常幸福

聽新聞
0:00 / 0:00

光州雙年展台灣館被更名 駐處與主辦方協商中

中央社／ 台北16日電

韓國光州雙年展9月將登場，參與藝術家指電子文宣不見Taiwan，台灣館以國美館英文館名取代。外交部今天表示，駐釜山辦事處已致函主辦單位表達抗議，目前與策展單位及光州市政府協商中。

10位受邀「韓國光州雙年展」的台灣藝術家與策展人，15日發表「受審查的台灣館」聯合聲明，說明即將在9月登場的雙年展任意將「台灣館」更名為「NTMoFA」（國立台灣美術館英文縮寫），並在列出參與國的官方海報中抹去「台灣」。

外交部晚間回覆中央社提問表示，駐釜山辦事處於今年7月初獲悉此案後，立即致函主辦單位表達抗議及台灣方嚴正立場，同時與國立台灣美術館洽繫策展單位及光州市政府，目前仍持續協商中。外交部將與文化部合作妥處此案，並適時對外說明。

釜山 外交部 策展

延伸閱讀

台灣館被更名…台10藝術家譴責「韓國光州雙年展」政治審查

光州雙年展電子文宣不見Taiwan 文化部抗議

台韓圖書館合作 國資圖與釜山市立圖書館簽MOU 推閱讀、共享圖書資源

台韓圖書館深化交流合作 贈百種圖書、資源共享

相關新聞

國旅卡拿來買餐券、日用品 公務人員：已失推廣國旅目的

近期有公務人員提案廢除國民旅遊卡，公務人員指出，現行國旅卡使用方式已與原始目的不盡相同，不少人拿來購買星級飯店餐券、住宿券，甚至聽說轉手親友，或購買日用品等，且目前已不必休假就能使用，已背離原本鼓勵公務人員休假、促進國旅的政策原意。

國旅卡改發不休假加班費？人事總處僅同意每三年檢討一次

國民旅遊卡存廢再掀討論，有公務員在公共政策網路參與平台提案，表達希望廢除國旅卡制度，恢復無法休假時的不休假加班費。行政院人事行政總處以現行制度已兼顧公務員健康保障與額外勞務補償為由，表達了不認同的態度，2028年前將維持現行規定，後續每三年檢討一次。

歷史上的今天／1965越南總理 參觀我軍「湖海」攻堅演習

越南共和國總理阮高奇將軍偕同越南國防部長阮友圖一行，由我駐越大使胡璉上將陪同，16日上午11時10分抵達北部某一軍事基地演習場，參觀中國陸軍一項為時50分鐘，名為「湖海」的「加強營攻堅演習」。

聯合報一周大事8/9~8/15

國內 10日：主計總處公布今年上半年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為四萬八九八一元，不過領不到平均月薪的受僱員工比率達百分之七十點○三。

可負擔宅卡關 桃市府將拜會中央

桃園市政府推動可負擔住宅，自治條例六月送行政院核定，事涉多個中央部會業務，至今仍卡關。桃園市府十日北上行政院，向政委陳金德說明政策方向，市府已收集各部會意見，下周起將逐一拜會內政部、財政部、金管會等相關部會釋疑，爭取自治條例核定通過。

企業盼多贏：勞工宅住得近更留得住人

新北市府研擬放寬在乙種工業區設置企業員工住宅，提供勞工家庭入住。基層勞工認為，高房價時代，公司若能解決住的問題，比單純加薪更有感。瑞芳產業園區理事長陳世基說，許多員工與家人分隔兩地，若有勞工宅選項，家人一起住，可創造多贏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。