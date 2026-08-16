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蔡英文恭喜張紘綸奪世界溜溜球大賽亞軍 創台灣新紀錄

中央社／ 台北16日電

前總統蔡英文今天說，台灣選手張紘綸在世界溜溜球大賽拿下世界亞軍，寫下台灣的新紀錄。恭喜張紘綸，也恭喜台灣溜溜球，用一顆溜溜球、一條線，牽起台灣與世界的連結，也讓世界再次看見台灣。

蔡英文今天在臉書發文表示，這幾天來自世界各地的溜溜球好手齊聚日本，參加2026世界溜溜球大賽。代表台灣出賽的張紘綸，以台灣冠軍的身分挑戰4A離線花式組，在10多國頂尖好手的競爭中，以半決賽第一名的成績晉級，也成為台灣第一位闖進這個組別世界總決賽的選手。

蔡英文說，今天張紘綸更進一步，在總決賽拿下世界亞軍。一顆溜溜球、一條線，看起來簡單，要站上世界舞台，靠的卻是日復一日的練習；每一個看起來流暢的動作，背後都是無數次失誤、修正，再重新來過。

蔡英文指出，這次不只有張紘綸，還有10多位台灣選手，一起前往日本參加世界大賽。謝謝每一位選手，願意帶著自己的熱愛走向世界，和來自各國的頂尖好手一較高下。無論最後的成績如何，能夠為了自己喜歡的事情堅持練習、勇敢挑戰，都值得大家給他們最大的掌聲。

蔡英文 選手 冠軍

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