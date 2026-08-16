國旅卡拿來買餐券、日用品 公務人員：已失推廣國旅目的

近期有公務人員提案廢除國民旅遊卡，公務人員指出，現行國旅卡使用方式已與原始目的不盡相同，不少人拿來購買星級飯店餐券、住宿券，甚至聽說轉手親友，或購買日用品等，且目前已不必休假就能使用，已背離原本鼓勵公務人員休假、促進國旅的政策原意。

一名十職等工程單位公務員表示，現行國旅卡額度一年1萬6000元，依不同年資取得，且目前不一定要請假才能使用，實際使用率一定很高，但未必真能達到促進國旅的效果。

「使用更放寬，反而背離原意」他認為，現行制度不用休假就能使用，有人為了把額度用掉，除到星級飯店消費，甚至有人購買住宿、餐券後轉給家人使用或折價轉賣，讓原本鼓勵休假、促進國旅的政策目的打折扣。

「落實加班費發放更重要」該名公務員認為，有些單位加班費9月就可能用罄，工程單位還有工程獎金可支應部分加班費需求，但行政單位沒有同樣的獎金支應，加班費甚至年中就可能用完，後續只能透過補休等方式處理，但要政府把加班費要編足他直言「怎麼可能」。

另一名十二職等行政單位公務員則認為，目前國旅卡制度使用有一定彈性，但目前國旅費用高漲「不是大家不想去，而是不夠」，1萬6000元若要支付全家人旅遊「零頭都很難」，也看過同仁在社群平台詢問剩餘額度該怎麼花掉的貼文，沒時間用是很多的人的寫照。

他說，實務上各單位通常會透過預先管控、調配加班費及補休因應，如各科可能先預報每月20小時加班，再視整體預算及業務狀況分配，若後續預算仍有餘裕，再讓同仁申請加班費。

不過公務機關的加班往往很突然，尤其遇到首長行程、民意代表或議會臨時需求，常常今天交辦、明天就要交件「同仁就是要趕出來」，並非所有加班都能提前預測，也增加加班費控管難度，也要思考是什麼原因「讓公務人員這麼忙」。