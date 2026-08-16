聯合報一周大事8/9~8/15日

聯合報／ 本報訊

國內

10日：主計總處公布今年上半年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為四萬八九八一元，不過領不到平均月薪的受僱員工比率達百分之七十點○三。

14日：一一五年度中央總預算卡關多時，立法院三讀通過，歲出原列金額為三兆三四九億元，藍白小砍四八○億元，刪減比率為一點六八九%。

14日：主計總處上修今年經濟成長率至十一點○五%，寫下一九八八年以來新高；不過，今年消費者物價指數（CPI）年增率恐來到二點○七%，超過二%通膨警戒線。

國外

10日：哥倫比亞發生規模七點四強震，根據路透報導，當地死亡人數至少二二四人、逾六百人受傷，另有逾三千人失聯。

13日：日本千葉縣出現創紀錄豪雨，已造成八人喪生、四人受傷、一人失蹤、至少一七八棟房屋被淹。

15日：今天是日本二戰無條件投降八十一周年，防衛大臣小泉進次郎赴靖國神社參拜；日相高市早苗未參拜，但供上祭祀費。

主計總處 消費者物價指數 哥倫比亞

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只租不售…新北想蓋勞工宅 中央有疑慮

高房價居不易，新北市府鼓勵企業興建「只租不售」的勞工宅，提出都市計劃法新北市施行細則修正草案，將放寬乙種工業區納入供勞工眷屬居住的企業勞工宅。該細則去年送內政部審議，中央認為恐遭轉售、是否屬工廠必要設施有疑慮而遭否決。新北市府表示，持續溝通並研議配套修法，也朝鼓勵民間蓋社宅尋求解方。

冷眼集／居住正義無解方 還不准別人吃藥

高房價壓得台灣人喘不過氣，但是社會住宅牽涉土地、法令等，興建時間長，中央興建戶數又縮水，更是一房難求。新北、桃園市府另闢蹊徑，推動可負擔住宅、勞工住宅等新政，卻被中央打回票；立法院長韓國瑜曾痛陳賴清德總統「自己生病，要別人吃藥」，在居住正義這題，賴政府卻是「大家都生病了，但誰都不准吃藥」。

企業盼多贏：勞工宅住得近更留得住人

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防轉售守住公共性 學者籲設勞工宅示範區

新北市府擬放寬乙種工業區蓋勞工住宅限制，學者認為，工業區並非供「居住」為基礎規畫，且多數勞工不一定想住在廠區內，建議可選擇生活機能充足、臨近捷運場站的工業區作為示範區；另有專家認為，乙工土地價格便宜，政府放寬規定，必須確保住宅確實具有公共性，以免過幾年就遭轉售。

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