聯合報一周大事8/9~8/15日

國內

10日：主計總處公布今年上半年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為四萬八九八一元，不過領不到平均月薪的受僱員工比率達百分之七十點○三。

14日：一一五年度中央總預算卡關多時，立法院三讀通過，歲出原列金額為三兆三四九億元，藍白小砍四八○億元，刪減比率為一點六八九%。

14日：主計總處上修今年經濟成長率至十一點○五%，寫下一九八八年以來新高；不過，今年消費者物價指數（CPI）年增率恐來到二點○七%，超過二%通膨警戒線。

國外

10日：哥倫比亞發生規模七點四強震，根據路透報導，當地死亡人數至少二二四人、逾六百人受傷，另有逾三千人失聯。

13日：日本千葉縣出現創紀錄豪雨，已造成八人喪生、四人受傷、一人失蹤、至少一七八棟房屋被淹。

15日：今天是日本二戰無條件投降八十一周年，防衛大臣小泉進次郎赴靖國神社參拜；日相高市早苗未參拜，但供上祭祀費。