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可負擔宅卡關 桃市府將拜會中央

聯合報／ 記者陳俊智張曼蘋／連線報導

桃園市政府推動可負擔住宅，自治條例六月送行政院核定，事涉多個中央部會業務，至今仍卡關。桃園市府十日北上行政院，向政委陳金德說明政策方向，市府已收集各部會意見，下周起將逐一拜會內政部財政部、金管會等相關部會釋疑，爭取自治條例核定通過。

桃園市可負擔宅自治條例送中央審議後，雖經多次交換意見，直到十日中央、地方才正式討論，桃園市府由都發局長江南志、桃園住都中心執行長邱英哲說明政策內容，行政院由政委陳金德、行政院處長陳盈蓉等官員出席。

江南志說明可負擔住宅概念與自治條例內容，據了解，陳金德會中認可多元住宅政策必要性，政策方向對解決住宅問題有助益，各部會將檢視條文有無違反現行法令，並尊重地方自治，如果有必要他會邀集會議，由市府再跟各部會商議。

江南志表示，目前自治條例仍待中央核定，地方希望加速推動，市府法規會已收集各部會意見，為讓審查順利進行，市府將逐一拜會各部會溝通，盼能在下次審議時釐清問題。

邱英哲說，可負擔宅政策讓居住正義往前邁出一步，自治條例牽涉層面廣泛，下周起將聯絡內政部、財政部、法務部及金管會，盼在法規會審查前消除各部會疑慮，讓審查更加順利。

國土署指出，因本案涉新興作法，已彙整金管會、財政部賦稅署、法務部、地政司及戶政司等意見，分別今年六月三十日、七月八日二度函復行政院，後續由行政院按地方自治法規報院核定或備查統一處理程序辦理。

陳金德 財政部 內政部

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