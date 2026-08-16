防轉售守住公共性 學者籲設勞工宅示範區

新北市府擬放寬乙種工業區蓋勞工住宅限制，學者認為，工業區並非供「居住」為基礎規畫，且多數勞工不一定想住在廠區內，建議可選擇生活機能充足、臨近捷運場站的工業區作為示範區；另有專家認為，乙工土地價格便宜，政府放寬規定，必須確保住宅確實具有公共性，以免過幾年就遭轉售。

政治大學地政系教授孫振義說，工業區並非以「居住」為基礎規畫，可優先選擇生活機能成熟，鄰近捷運站的區域試辦；新店大坪林、中和環狀線中原站、三重先嗇宮站周邊，雖有乙種工業區，但附近住宅及公共設施已相對完整，具備捷運交通條件，可以作為「示範區」。

孫振義認為，中型以上企業優勢是土地，原本位於都市邊緣的工廠，隨都市發展已逐漸靠近捷運站及成熟生活圈，可研擬同一工業區內多家企業共同投入，形成區域型勞工住宅。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱認為，企業提供員工住宅，可視為企業社會責任一環，國外有相關做法，由政府提供土地，交由企業興建住宅，土地所有權在政府手上，避免成為交易商品。

彭揚凱認為，政府可透過稅務優惠、投資抵減等方式，讓企業投入勞工住宅，除了作公益，也提供企業誘因，不過必須確保住宅確實具有公共性，以免企業取得政策優惠後，過幾年就把住宅轉作商品出售。

台北大學不動產與城鄉環境學系特聘教授彭建文說，許多政策立意良善，但台灣最大問題就是「管不好」，政策隨市長不同會有變化，乙工勞工住宅後續隱憂恐是管理問題；況且工業區旁不見得有學校、市場等生活設施，員工生活品質不見得好，有能力買房、租屋的員工，通常不會想住工廠內。

「讓房價合理才是根本之道。」彭建文說，桃園想推可負擔住宅、新北想放寬乙工土地利用方式，都是治標但不治本，根本原因還是房價太高、所得太低，中央、地方政府必須合作，管理住宅市場，解決問題核心。