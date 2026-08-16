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企業盼多贏：勞工宅住得近更留得住人

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北報導

新北市府研擬放寬在乙種工業區設置企業員工住宅，提供勞工家庭入住。基層勞工認為，高房價時代，公司若能解決住的問題，比單純加薪更有感。瑞芳產業園區理事長陳世基說，許多員工與家人分隔兩地，若有勞工宅選項，家人一起住，可創造多贏。

王姓女子在汐止一家企業服務多年，她說，身旁很多同事都是租屋生活，租金負擔不輕，最累是上下班交通奔波，若企業願意蓋勞工宅造福員工，員工省去奔波的時間成本，等於增加和家人相處時間，更能留住好員工，對抗高薪挖角競爭，「勞工宅環境單純，對員工安全也好。」

板橋租屋族陳姓男子說，若公司願意提供勞工宅，能緩解員工的居住焦慮，尤其在高房價地區，直接解決住的問題，比單純加薪幾千元更有感。不過，也有勞工說，全家人都住在工業區內，日常採買、就醫、孩子就學是否方便？希望能有相關配套。

「對員工好，企業才會好。」瑞芳產業園區理事長、佰勍股份有限公司總經理陳世基說，新北瑞芳交通及生活機能不及都會區，瑞芳產業園區員工五、六千人，涵蓋機械、塑膠、電子等領域，員工在市區租屋，通勤時間長，也容易流失人才，就近的勞工住宅需求高，若能解決住的問題，對勞工、企業都有好處。

陳世基說，不少員工離職都是要回家鄉、準備結婚、想和家人住在一起，若能在公司旁就近安居，把配套、管理措施做好，能滿足員工一家人居住需求，更能穩住員工的心，對企業永續發展也有益處。

「法令要與時俱進鬆綁。」陳世基說，乙種工業區土地蓋勞工宅，確實需突破法令限制，如果政策方向是對的，還是值得努力，修法過程建議政府多聽企業主的看法，讓法令更務實。

租金 租屋 汐止

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