冷眼集／居住正義無解方 還不准別人吃藥

高房價壓得台灣人喘不過氣，但是社會住宅牽涉土地、法令等，興建時間長，中央興建戶數又縮水，更是一房難求。新北、桃園市府另闢蹊徑，推動可負擔住宅、勞工住宅等新政，卻被中央打回票；立法院長韓國瑜曾痛陳賴清德總統「自己生病，要別人吃藥」，在居住正義這題，賴政府卻是「大家都生病了，但誰都不准吃藥」。

桃園、新北的居住正義新政，中央以情況複雜、需長時間研議回應，不見執政者積極任事態度。桃園推可負擔住宅，五月送審至今，中央仍卡關，新北市研議企業勞工住宅，中央還稱強制力不足，會被法拍轉售等理由一昧否決，協商會議迄今更是已近一年半，卻不見中央提出更高明解方。

早年衍生的違法工業宅等諸多亂象，建商利用工業區住宅化牟利，甚至以預售屋欺騙消費者，造成都市發展與公共安全議題，中央有疑慮不是毫無根據；但新北限定企業自建、只租不售、僅限員工及眷屬，與建商預售違規工業宅完全不同，新北勞工宅政策讓企業承擔部分員工居住責任，而非全靠政府蓋社宅來滿足。

國外早將「提供員工住宅」納入企業ＥＳＧ實踐，政府若透過稅務抵減、融資優惠與加速折舊等利多，鼓勵企業勇於投入，不僅能減輕政府興建社宅的財政負擔，也能實現企業與勞工雙贏。

對企業而言，缺工時代如何留才是現實問題，對勞工而言，薪資之外能找到負擔得起的居住空間，更是選擇工作關鍵，既然企業有意願，政府應思考如何防弊，不該因涉及問題複雜，就輕易把大門關上。

政府興建社宅是解決居住正義的重要手段，卻不是唯一解方，納入民間力量才是正辦。地方政府願意嘗試多元模式，中央角色應強化把關、訂規則並管控風險，而不是消極回應、低調卡關；若不願意正視高房價下的壓力，居住正義永遠只能停留在口號。