只租不售…新北想蓋勞工宅 中央有疑慮

高房價居不易，新北市府鼓勵企業興建「只租不售」的勞工宅，提出都市計劃法新北市施行細則修正草案，將放寬乙種工業區納入供勞工眷屬居住的企業勞工宅。該細則去年送內政部審議，中央認為恐遭轉售、是否屬工廠必要設施有疑慮而遭否決。新北市府表示，持續溝通並研議配套修法，也朝鼓勵民間蓋社宅尋求解方。

過去曾興起工業宅違規風氣，新北市府修改法規放寬，引起各界關注。立委廖先翔指出，只要配套機制做好、防堵變相成為工業宅，中央就該全力支持，呼籲中央從利民出發協助。

依現行規定，乙種工業區工廠必要附屬設施，允許設置員工單身宿舍、備勤宿舍，未開放供家庭使用的住宅；不過現有企業宿舍空間小、品質不佳，加上高房價衝擊，新北市長侯友宜二○二四年參選總統時，提出企業勞工住宅政見，解決勞工居住壓力。

新北市府提出都市計劃法新北市施行細則修正草案，明定乙種工業區容許興建一定比率的企業勞工住宅，使用土地總面積不得超過該工業區總面積百分之二十，專供出租，並應會同新北市府向地政事務所辦理所有權「預告登記」，避免所有權人違規移轉或當成一般商品住宅出售。

新北市城鄉局長黃國峰說，前市長朱立倫任內，鴻海曾希望在土城產業園區建勞工宅，近年陸續有企業反映員工居住需求，因此加大力道推動勞工宅政策；工業區土地比住宅區便宜，放寬土地使用限制是誘因，量能才能出現。

不過，相關規定送中央備查時遭否決。國土署指出，去年三月廿日舉行協商會議，新北市府提出預告登記機制，無法完全避免透過法拍等方式轉售，管制力道不足；其次企業員工住宅供一般居住，與工廠附屬設施在建築使用類組、消防管理措施並不同，建議應符合住宅區及相關分區設置，請新北市府釐清妥處。

國土署也說，工業區並無居住所需的公共設施，產業製造生產過程易產生噪音與汙染，並非宜居友善環境；相關規定新北市府仍在研議，迄今未再提報修正草案。

新北市城鄉局都市計畫科長鄧涵瑛表示，規畫時已納入「預告登記」管理機制，企業若要移轉乙種工業區內勞工住宅所有權，必須告知市府，由市府掌握異動情形；在預告登記未塗銷前，所有權人擅自處分不動產，將受到預告登記效力拘束。

至於企業若倒閉、解散，勞工住宅是否遭法拍？鄧涵瑛說，這是較特殊情況，需要進一步討論，將再與地政等相關單位研議，讓配套更完整。

鄧涵瑛指出，去年七月曾將員工宿舍管制方式，包括廠房規模、入住人數等相關配套補充給中央，勞工住宅政策將持續爭取；另打算鼓勵民間興辦社宅，同樣只租不售，但入住有資格限制，也須了解企業投入意願。