50歲組龍舟奪冠遭收回李洋賀電 張景森轟荒謬：拿國光獎章當發放標準

台灣女子50+龍舟代表隊在亞洲盃錦標賽奪冠，卻發生運動部以「壯年組不適用發送賀電」為由，收回部長李洋署名的賀電引發爭議。行政院前政務委員張景森今天再發貼文，強調賀電只是國家對選手的祝賀，不涉及獎金與法定權益，根本不該套用國光獎章的門檻。

行政院前政務委員張景森爆料，上周在日本京都丹後舉行的ACC亞洲杯龍舟錦標賽，台灣女子50+代表隊勇奪500公尺、200公尺雙料冠軍，不料運動部以「壯年組不適用發送賀電」為由，收回部長李洋署名的賀電。

張景森今天再發臉書，抨擊整起荒謬事件的源頭，就是運動部把部長賀電的標準，比照國光獎章與獎金的發放標準。他強調，賀電只是國家對選手的祝賀，不涉及獎金與法定權益，根本不該套用國光獎章的嚴格門檻。他認為：只要代表國家參加正式國際賽事獲獎，部長就應該恭賀。

他進一步質疑，國光獎章本身的標準也該檢討。首先，以是不是「亞奧運項目」作為運動成就分級標準的邏輯「值得檢討」。真正的「為國爭光」，應該看賽事的競技水準、國際重要性與受矚目程度。

張景森說，近30年來，世界上發展出許多新的運動項目，其中不少非亞奧運項目的世界級賽事競爭激烈、參與人口眾多、國際影響力也很大；反過來，有些亞奧運項目的國際關注程度並沒有那麼高。因此是不是亞奧運項目，可以作為參考，卻不應該成為判斷一項運動成就價值高低的重要尺。

張景森並指出，如果國光獎章的目的是肯定運動卓越，那麼各正式組別的卓越者，都應該有得到國家肯定的機會，而不是只有被認定為「最優級組」的人才值得一枚獎章。