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駭客稱取得警局監控系統存取權 警政署：非建置路口監視影像

中央社／ 記者劉建邦台北15日電

「金融時報」報導，疑源自中國駭客利用公開取得人工智慧（AI），入侵台灣政府網站。台灣媒體提及駭客稱取得警局監控系統存取權，警政署今天回應非警局建置路口監視影像。

英國「金融時報」日前獨家報導，疑源自中國的駭客利用可公開取得的人工智慧工具，入侵台灣政府網。數位發展部13日表示，境外駭客發動AI代理工具（AI Agent）攻擊政府機關，資安監控單位7月即發現此次異常攻擊，已完成調查攻擊來源、手法及影響範圍。

鏡報報導「金融時報」日前揭露中國駭客利用AI代理系統，對台灣建立自主駭攻工具，7月初入侵至少85個政府使用者帳號，而中國駭客交易平台Telegram地下群組宣稱，已取得台灣警察局監控系統存取權。

對此，警政署今天透過文字回應，經向台南市警察局查證，網傳所示監視器畫面非市警局建置的路口監視器影像。

警政署表示，警察機關對於錄影監視系統及影像資料，均依法令及資訊安全規範辦理管理、調閱、使用，且落實帳號權限控管、存取紀錄及安全稽核等防護措施，防止未經授權存取或不當利用。

駭客 警政署

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