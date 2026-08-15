公民連署倡候選人刑事犯罪全都露 中選會：涉個資與修法 有難度

有民眾在公共政策網路參與平台發起提案，建請行政院研議建立「全國候選人刑事犯罪紀錄公開揭露平台」，該議題回響熱烈，僅經過一個月就通過附議門檻；但主管機關中選會和學者都認為，事涉個資與修法問題，要執行有一定難度。

該提議內容表示，建請內政部與中選會跨部會合作，研議於建置「選舉公報」或官方專區時，主動對接法務部裁判書系統或警察刑事紀錄證明資料庫。在保障個人隱私的法定範圍內，將候選人「曾犯特定罪行（如黑金、槍毒、詐欺、貪汙等）之定讞紀錄」以視覺化、易查閱的方式公開給全國選民。

提議指出，這將有三大好處，包括一、提升選民知情權，落實真正的「選賢與能」；二、降低修法與人權爭議，用行政手段達成實質監督；三、導正推選風氣，促使政黨提升候選人素質。

中選會回應，在未有法律明文前提下，這已逾越選務機關法定職掌，且非屬執行公職人員選舉罷免法規定的必要範圍。中選會說，選舉公報是讓選舉人充分知悉候選人相關資訊，提供候選人宣揚其政見、政績及施政理念等內容，若增列刊印候選人刑事前科資料，事涉公職人員選罷法第47條修正規定，尚值審慎考量。

中選會表示，立法院第10屆會期已有多名立法委員提案增列這些規定，但都未通過；再加上刑事犯罪紀錄屬個人資料保護法第6條第1項的「特種個資」，其蒐集、處理或利用受法律嚴格限制。且司法院網站公開的裁判書，如其他法律另有規定者不公開，而公開的裁判書僅有自然人姓名，同名同姓者將無法判別，恐有誤導選民的疑慮。

文化大學國發所兼任教授曲兆祥表示，該提議反映出民眾希望政治人物能透完整地被檢視的大方向，至於手段要透過建立揭露平台或修法等，在合乎法律推泛框架下，都有討論空間。