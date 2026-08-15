快訊

鬼月「陰陽眼」更恐怖？他好奇農曆七月怎生活 過來人揭真相

印尼規模7.7強震至少20死！數千人驚逃…救援隊瓦礫堆搜生還者

許光漢吃過！韓國3大燒肉名店「囕盈豚」登台北大巨蛋開台灣首店

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮卓樂部落「手榴彈事件」受難者回復名譽 蕭美琴代表國家鞠躬道歉

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
副總統蕭美琴（中）今天到花蓮卓樂部落，頒發名譽回復證書給「手榴彈事件」受難者家屬。記者王燕華／攝影
副總統蕭美琴（中）今天到花蓮卓樂部落，頒發名譽回復證書給「手榴彈事件」受難者家屬。記者王燕華／攝影

65年前，花蓮卓溪鄉卓樂部落發生警員誣陷教會幹部並酷刑逼供的「手榴彈事件」，5名受難者皆已辭世，家屬奔走回復名譽。副總統蕭美琴今天頒贈證書，代表國家為不法侵害向受難家屬鞠躬致歉，並說，國家對於歷史傷痕的平復不會中斷。

「手榴彈事件」發生在1961年，時任卓麓派出所警員余寶堂與卓樂基督長老教會宣道師沈金福有嫌隙，竟將手榴彈及匪諜傳單放入教會公文信封，偷偷塞在沈的床底下，誣陷預謀叛亂。

當時是威權統治時期，沈金福及張國品、張國興、田樹藤及高則通5名教會長老、執事，被關押在玉里警分局8天，遭受灌鹽水、針刺手指等酷刑逼供，甚至還被要求踐踏聖經，折磨他們的心靈。

沈金福等人信仰堅定，不受屈服，最終在教會牧師等人奔走陳情下獲釋，5人都不起訴，余寶堂同年9月被判刑13年，褫奪公權5年。

經過漫長歲月，當事人都已亡故，但受難家屬後人及教會、部落族人留下相關記憶，也透過轉型正義爭取到回復名譽，並在卓樂教會門口立碑紀念，今天揭幕。

張國興長孫張忠義表示，事發當晚他睡在爺爺奶奶旁邊，除了爺爺還有好幾家被搜索，5個人被抓走。事發已65年，他認為過去就過去了，凡事要包容，最重要的就是饒恕。

張國興的孫女分享，從小常聽爺爺提起這件事，印象最深的是爺爺上銬時持續向上帝禱告，手銬竟然斷了，這就是信仰的力量，這件事也被畫在教會旁彩繪紀念牆上。

蕭美琴今天到卓樂部落頒發名譽回復證書給高則通妻子、93歲的朱日妹等8位受難者家屬。

她致詞時回顧這起事件，5人被誣陷關押8天後獲釋，清白回到家人身邊，但傷痛記憶並沒有真正結束，5人相繼過世後，被後代子孫放在心底最深處超過半世紀。

今年4月，受難家屬申請並取得名譽回復證書，蕭美琴今天頒發時，深深一鞠躬代表國家為威權統治時期的不法侵害鄭重道歉。她說，國家必須承擔起修復責任，真正走進部落，尊重原住民族特殊的歷史與創傷。

蕭美琴表示，轉型正義需要透過認識歷史、了解事實，才能共同撫平傷痕，真正達到家屬期盼的寬恕、理解及相互信任。透過紀念碑、彩繪牆揭幕，讓後代知道這些事情曾經發生過。

副總統蕭美琴等人今天到花蓮卓樂基督長老教會，為「手榴彈事件」紀念碑揭碑。記者王燕華／攝影
副總統蕭美琴等人今天到花蓮卓樂基督長老教會，為「手榴彈事件」紀念碑揭碑。記者王燕華／攝影

副總統蕭美琴（左）今天到花蓮卓溪鄉卓樂部落，頒發名譽回復證書給「手榴彈事件」受難者後代。記者王燕華／攝影
副總統蕭美琴（左）今天到花蓮卓溪鄉卓樂部落，頒發名譽回復證書給「手榴彈事件」受難者後代。記者王燕華／攝影

副總統蕭美琴親切蹲下問候「手榴彈事件」受難者高則通的遺孀朱日妹。記者王燕華／攝影
副總統蕭美琴親切蹲下問候「手榴彈事件」受難者高則通的遺孀朱日妹。記者王燕華／攝影

蕭美琴 受難者 花蓮

延伸閱讀

轉型正義補課第8堂上線 探原民視角的白色恐怖

台灣台語手語人權體驗營 走讀桃園泰雅史蹟

蕭美琴：戰爭絕非選項 強化防衛讓台灣成為難吞刺蝟

日本投降紀念日…環時社評批日：認罪道歉繳白卷還倒行逆施

相關新聞

公民連署倡候選人刑事犯罪全都露 中選會：涉個資與修法 有難度

有民眾在公共政策網路參與平台發起提案，建請行政院研議建立「全國候選人刑事犯罪紀錄公開揭露平台」，該議題回響熱烈，僅經過一個月就通過附議門檻；但主管機關中選會和學者都認為，事涉個資與修法問題，要執行有一定難度。

花蓮卓樂部落「手榴彈事件」受難者回復名譽 蕭美琴代表國家鞠躬道歉

65年前，花蓮卓溪鄉卓樂部落發生警員誣陷教會幹部並酷刑逼供的「手榴彈事件」，5名受難者皆已辭世，家屬奔走回復名譽。副總統蕭美琴今天頒贈證書，代表國家為不法侵害向受難家屬鞠躬致歉，並說，國家對於歷史傷痕的平復不會中斷。

桃園捷運石材送審驚見中國廠商、五星標誌 逾1年才發現監院認定捷工局疏失

桃園捷運綠線並未實際使用中國製石材，但工程材料審查把關卻遭監察院認定有疏失。監察院調查桃園捷運綠線GC03標發現，統包商送審車站裝修花崗岩材料時，文件已出現中國廈門廠商名稱及五星標誌等資訊。

歷史上的今天／1978年自強號上路 營運首日車票熱銷

1978年8月15日上午7時50分，第一列設備最新，時速最快的鐵路「自強號」電聯車，從台北站開往台中，正式營運。時任鐵路局長范銳、副局長王瑞，台北站長陳德沛等人，在鞭炮聲中，注視這輛由司機員江瑞興所駕駛，滿載488名旅客的「自強號」列車駛離月台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。