花蓮卓樂部落「手榴彈事件」受難者回復名譽 蕭美琴代表國家鞠躬道歉

65年前，花蓮卓溪鄉卓樂部落發生警員誣陷教會幹部並酷刑逼供的「手榴彈事件」，5名受難者皆已辭世，家屬奔走回復名譽。副總統蕭美琴今天頒贈證書，代表國家為不法侵害向受難家屬鞠躬致歉，並說，國家對於歷史傷痕的平復不會中斷。

「手榴彈事件」發生在1961年，時任卓麓派出所警員余寶堂與卓樂基督長老教會宣道師沈金福有嫌隙，竟將手榴彈及匪諜傳單放入教會公文信封，偷偷塞在沈的床底下，誣陷預謀叛亂。

當時是威權統治時期，沈金福及張國品、張國興、田樹藤及高則通5名教會長老、執事，被關押在玉里警分局8天，遭受灌鹽水、針刺手指等酷刑逼供，甚至還被要求踐踏聖經，折磨他們的心靈。

沈金福等人信仰堅定，不受屈服，最終在教會牧師等人奔走陳情下獲釋，5人都不起訴，余寶堂同年9月被判刑13年，褫奪公權5年。

經過漫長歲月，當事人都已亡故，但受難家屬後人及教會、部落族人留下相關記憶，也透過轉型正義爭取到回復名譽，並在卓樂教會門口立碑紀念，今天揭幕。

張國興長孫張忠義表示，事發當晚他睡在爺爺奶奶旁邊，除了爺爺還有好幾家被搜索，5個人被抓走。事發已65年，他認為過去就過去了，凡事要包容，最重要的就是饒恕。

張國興的孫女分享，從小常聽爺爺提起這件事，印象最深的是爺爺上銬時持續向上帝禱告，手銬竟然斷了，這就是信仰的力量，這件事也被畫在教會旁彩繪紀念牆上。

蕭美琴今天到卓樂部落頒發名譽回復證書給高則通妻子、93歲的朱日妹等8位受難者家屬。

她致詞時回顧這起事件，5人被誣陷關押8天後獲釋，清白回到家人身邊，但傷痛記憶並沒有真正結束，5人相繼過世後，被後代子孫放在心底最深處超過半世紀。

今年4月，受難家屬申請並取得名譽回復證書，蕭美琴今天頒發時，深深一鞠躬代表國家為威權統治時期的不法侵害鄭重道歉。她說，國家必須承擔起修復責任，真正走進部落，尊重原住民族特殊的歷史與創傷。

蕭美琴表示，轉型正義需要透過認識歷史、了解事實，才能共同撫平傷痕，真正達到家屬期盼的寬恕、理解及相互信任。透過紀念碑、彩繪牆揭幕，讓後代知道這些事情曾經發生過。

副總統蕭美琴等人今天到花蓮卓樂基督長老教會，為「手榴彈事件」紀念碑揭碑。記者王燕華／攝影

副總統蕭美琴（左）今天到花蓮卓溪鄉卓樂部落，頒發名譽回復證書給「手榴彈事件」受難者後代。記者王燕華／攝影