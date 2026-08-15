國合會30周年新書發表 林佳龍：寫下台灣走向世界的故事

外交部長林佳龍14日出席《國合30共創新局》新書發表會並表示，國合會自1996年成立至今已屆30周年，30年來承接一項又一項海外援助與國際合作計畫，用一雙雙溫暖的手，讓台灣緊緊擁抱世界。從加勒比海的海地、非洲的史瓦帝尼，到太平洋上的吐瓦魯，都留下台灣努力的足跡與汗水。他指出，《國合30共創新局》寫的不只是國合會的故事，也是台灣人胼手胝足走向世界的故事。

林佳龍表示，台灣是一座美麗而溫暖的島嶼，也孕育出最有人情味、最懂得惜福與感恩的人民。在台灣最艱困的年代，曾經接受來自世界的善意與幫助；當台灣站穩腳步後，也從不吝惜將這份善意與友愛分享給世界。他指出，「台灣人懂得感恩，也願意回饋」，這樣的民族性格具體展現在國合會的國際合作計畫之中。

林佳龍指出，自接任外交部長以來，他已走遍我國11個邦交國，也親眼看見台灣的力量如何在世界不同角落改變當地人民的生活。在聖露西亞，台灣農業青年協助當地提升蔬果生產；在聖文森及格瑞那丁，資訊團隊協助建置智慧醫療系統；在吐瓦魯，台灣營養師走進社區，鼓勵民眾增加蔬果攝取，從日常飲食改善健康。

林佳龍表示，隨著AI科技快速發展，推動人類迎向下一波科技革命，台灣的國際合作也持續與時俱進，從過去的農業、醫療，逐步拓展至今日的數位轉型、智慧醫療及整體智慧解決方案。台灣更與巴拉圭合作建置「主權AI算力中心」，將自身科技優勢轉化為與夥伴國家共榮發展的力量。

林佳龍表示，他常說，台灣是世界一股「良善的力量」，世界也會因為台灣而變得更好。他感謝國合會30年來透過一項又一項具體行動，向世界證明這件事，也感謝每一位技術團人員、志工、專家及國際夥伴，在世界不同角落持續投入與付出。

「從接受世界的善意，到把台灣的善意帶向世界」林佳龍最後表示，走過30年，國合會歷久彌新，「但台灣人的故事還沒有結束」。此時此刻，仍有許多夥伴在世界不同角落默默耕耘，繼續寫下台灣的故事；迎向下一個30年，台灣也將繼續寫下更多屬於台灣、也與世界共同寫成的故事。