海外台灣客家懇親大會巴西開幕 古秀妃籲守護客語

「2026海外台灣客家懇親大會」今天（當地時間8月13日）在巴西聖保羅市中心的客家大樓開幕，客家委員會主任委員古秀妃出席，她呼籲守護客語，展現文化主體性。

客委會發布新聞稿，古秀妃表示，客家人有責任守護自身的語言與文化，「文化主體性」不只是對客家的認同，更要在飲食、語言及日常生活中保有自身特色。

古秀妃說，巴西客屬崇正總會20多年來3度舉辦全球客家懇親大會，並擁有海外客家社團少見的「客家大樓」，更進一步投入長照服務，展現巴西客家鄉親高度的凝聚力與行動力。她認為，巴西客家鄉親在巴西是很大的力量，值得大家造訪與學習。

古秀妃強調，台灣客家無論是語言、飲食、文化都有自己的特色，以台灣客家飲食為例，客家小炒、薑絲炒大腸等都是具代表性的菜色，中國及東南亞卻未見這類菜色。雖然同為客家人，但仍各自呈現不同發展與特色。就像台灣與其他國家各有不同，彼此仍能交流、溝通，成為朋友。

古秀妃表示，雖然台灣的外交空間面臨中國打壓，但走出很多不同的路。

開幕式上特別播放總統賴清德錄製的影片，賴總統在影片中感謝海外鄉親對台灣的支持，並引用文學家鍾肇政的名言「沒有客家話，就沒有客家人」，提醒子孫不能忘記自己的語言及文化。他並提到，政府近年成立客家青年諮詢委員會，推動「客家六箭」政策，要讓客家文化不只是台灣的文化，也成為世界的文化。

懇親大會上邀請「客家移民在巴西」一書總編輯鄧幸光，以「客家移民在巴西，承先啟後莫遲疑」進行專題演講。此外，邀請來自台灣、巴西以及全球五大洲的客家代表進行僑情報告，出席的客家代表除了台灣及巴西，還有來自紐西蘭、澳洲、菲律賓、南非、加拿大、美國、巴拉圭、日本、印尼、香港及歐洲的客家僑胞。