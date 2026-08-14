內政部：包租代管業若違法借牌經營 最重可勒令歇業

媒體報導，有包租代管業者疑出現借牌簽約爭議。內政部今天表示，個案已由縣市政府進行專案業務檢查中，而租賃住宅服務業屬特許行業，如發生借牌簽約或經營情形，均屬非法經營業者，情節重大者將由縣市政府勒令歇業。

內政部今天透過新聞稿指出，媒體報導包租代管業者疑有租賃住宅管理人員借牌簽約爭議，不過，租賃住宅服務業為特許行業，業者需經地方政府許可及登記後始得經營，並應設置專任租賃住宅管理人員辦理相關租賃文件簽證，以落實專業服務及業務責任，如有借牌簽約或經營情形，均屬非法。

內政部解釋，依租賃條例規定，租賃住宅服務業從事包租代管業務時，應僱用具備「租賃住宅管理人員」資格的人員，且該專任租管人員不得同時受僱於其他業者，業者如有違反規定情形，可處新台幣3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

至於租賃住宅服務業則屬特許行業，內政部說，業者需經縣市政府許可及登記後始得經營。如有借牌簽約或經營情形，均屬非法經營業者，除可處負責人或行為人4萬元以上、20萬元以下罰鍰，情節重大者將由縣市政府勒令歇業。

內政部表示，此媒體報導個案已責請縣市政府對業者進行專案業務檢查，如發現有違反規定情事將依法裁處，而有關業者是否有借牌經營、設置專任租賃住宅管理人員及其簽證等情形，均已列入縣市政府每年業務檢查項目，請相關業者確實依法經營，避免觸法受罰，共同維護住宅租賃市場秩序及房東房客權益。